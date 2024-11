Česká studentka Kristýna Říhová uspěla se svým vědeckým výzkumem na mezinárodním poli. Její projekt zaměřený na znečištěné oceány a poškozené mořské ekosystémy získal uznání nejen na akademické půdě.

Kristýna Říhová, osmnáctiletá studentka Gymnázia Jaroslava Heyrovského zazářila v minulém ročníku stipendijního programu ASSIST. Během ročního programu v USA se zabývala svou vášní – mořskou biologií a ochranou životního prostředí. Na prestižní střední soukromé škole Linden Hall School v Pensylvánii se jí podařilo díky potřebnému vybavení a podpoře lektorů zabodovat s projektem zaměřeným na vývoj udržitelných řešení pro oceány znečištěné opuštěnými rybářskými sítěmi, které poškozují mořské ekosystémy.

close info Vlad61 / Shutterstock zoom_in Česká studentka Kristýna Říhová uspěla se svým podmořským výzkumem na mezinárodním poli

„Působení na Linden Hall School pro mě byla nesmírně obohacující zkušenost. Díky opravdu intenzivní podpoře učitelů a skvělému vybavení laboratoří jsem si splnila sen. Poprvé v životě se moji učitelé skutečně zajímali o můj výzkum a aktivně mě v něm podporovali,“ říká autorka výzkumu, který byl natolik úspěšný, že jej prezentovala i na Harrisburské univerzitě.

Podpora talentu

Kristýnina inovativní práce ji proslavila nejen na akademické půdě, ale získala i mezinárodní uznání. Prostřednictvím ASSIST se dále dostala do programu Rise, iniciativy Schmidt Futures ve spolupráci s Rhodes Trust. Kristýna se svým výzkumem zvítězila na globální úrovni, a stala se tak součástí skupiny talentovaných mladých lidí, kteří se s pomocí mentorů věnují řešení globálních otázek a udržitelné budoucnosti.

Globální vítězové tohoto programu získávají výhody, které jim pomáhají rozvíjet talent, například hrazený vícedenní summit, stipendia na vysokoškolské studium, financování zajímavých projektů, mentoring a kariérní rozvoj.

Šance pro studenty z celého světa

Do budoucna Kristýna plánuje pokračovat ve studiu v zahraničí a zaměřit se na mořskou biologii a biotechnologie. V plánu má hledat další inovativní způsoby ochrany oceánů a podporovat udržitelnost životního prostředí. „ASSIST pro mě byla šance něco změnit. Každému mladému studentovi, který má podobnou ambici, přihlášení do programu doporučuji, změní jim to život,“ uzavírá mladá vědkyně.

Do programu se mohou přihlásit zájemci ve věku 15–17 let z celého světa včetně České republiky, a to do 4. prosince. Stejně jako Kristýna se díky němu mohou dostat na prestižní americké střední školy, které jim poskytnou klíčovou podporu v jejich studijní dráze.