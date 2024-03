Jarní edice festivalu Restaurant Week je v plném proudu. Až do 24. března máte stále možnost navštívit některou z vyhlášených pražských restaurací. Ochutnat můžete speciality mezinárodní, ale i tradiční české kuchyně.

Festival má tentokrát podtitul Jídlo nezná hranic a svou nabídkou zaujme zejména hosty, kteří rádi objevují chutě kuchyní z celého světa. Na své si ale přijdou i příznivci české kuchyně.

close info Restaurace The Twisted Fig / Restaurant Week zoom_in Restaurace The Twisted Fig, festival Restaurant Week

Menu dostupné široké veřejnosti

Cílem festivalu je zpřístupnit návštěvu luxusních restaurací a umožnit ochutnávku jídel od předních šéfkuchařů. Speciální menu, které k této akci připraví, má být dostupné široké veřejnosti. Tomu také odpovídá cena: 790 nebo 590 korun na osobu (plus rezervační poplatek 15 korun). Účastníci si mohou v každé restauraci vybírat z různých menu, která obsahují předkrmy, hlavní chody a dezerty, a to většinou i ve vegetariánské, někdy dokonce ve veganské verzi.

close info Restaurace Gran Fierro / Restaurant Week zoom_in Restaurace Gran Fierro, festival Restaurant Week

Cesta kolem světa

V nabídce jarního ročníku najdete mnoho restaurací, jejichž menu vás proveze po celém světě. Navštívit můžete zástupce italské kuchyně - Amano a tři La Bottega podniky, španělskou La Bodeguita del Medio či argentinské Gran Fierro.

close info Restaurace Amano / Restaurant Week zoom_in Restaurace Amano, festivalové menu

Asijské menu nabídne Pru58 a prostřednictvím Sangam se můžete podívat i do Indie. A protože steaky spojují kuchyně po celém světě, bude jich i letos několik. Tradičně totiž patří mezi nejpopulárnější.

close info Restaurace Sasy.re / Restaurant Week zoom_in Restaurace Sasy.re, festival Restaurant Week

Filírovaný rumpsteak vám nabídne například Wood and Steak. Láká vás spíše česká kuchyně? Do festivalu se zapojila také restaurace Next Door Zdeňka Pohlreicha s nabídkou legendárních líček, českou klasiku podává také hotel Augustine, který vsadil na tradiční znojemskou v originální úpravě.

close info Restaurace Next Door / Restaurant Week zoom_in Restaurace Next Door, festival Restaurant Week

Jak si zarezervovat stůl?

Navštivte webovou stránku restaurant-week.cz, vyberte lokalitu a počet hostů. Zobrazí se vám nabídka všech zúčastněných restaurací. Po rozkliknutí vybrané restaurace si můžete prohlédnout nabízené menu i medailonek restaurace a následně si ve formuláři zvolíte termín a čas návštěvy. Vybírat můžete také podle nabízených festivalových jídel.

close info Restaurace La Bodeguita del Medio / Restaurant Week zoom_in Restaurace La Bodeguita del Medio, festival Restaurant Week

Zdroj: restaurant-week.cz