Hraná filmová pohádka Pyšná princezna měla premiéru před více než 70 lety a teď se dočkala animované verze, která startuje v kinech 7. listopadu. Přijďte si připomenout nesmrtelný pohádkový příběh a pak se vydejte na některé místo, kde se filmová klasika natáčela. Uhádnete, kam vás zveme?

Kdo by neznal naši nejslavnější pohádku o tom, kterak láska a práce napraví pyšnou princeznu, její tatíček král se zbaví proradných rádců a dovolí v zemi zpívat. A to vše díky moudrému králi Miroslavovi. Jednu z našich nejslavnějších pohádek můžete nově vidět v kinech v animované verzi.

Nová animovaná pohádka Pyšná princezna si pro vás přichystala několik překvapení:

Zdroj: Youtube

Bylo, nebylo...

Pohádkový příběh se nemění, král Miroslav se zamiluje do obrazu Krasomily, pyšné princezny ze sousedního království. Když ho odmítne, Miroslav se nedá a v přestrojení se rozhodne názor princezny změnit.

Díky své laskavosti a moudrosti se mu to podaří, i s pomocí legendární zeleně, která odkazuje na zákaz v Půlnočním království. A než se odsud zamilovaný pár dostane do země krále Miroslava, zažijí nejedno dobrodružství.

Připomeňte si, kde se natáčela legendární filmová pohádka Pyšná princezna Slavná filmová pohádka s králem Miroslavem a pyšnou princeznou Krasomilou vznikala na motivy známé pohádky spisovatelky Boženy Němcové. Natáčela se na mnoha místech, která můžete navštívit v rámci podzimních výletů. Poznáte je? close info CinemArt V novém animovaném filmu Pyšná princezna nechybí ani slavná jízda na kládě question Zahájit kvíz

Novinka v kinech

Nezapomenutelnou ústřední dvojici ve hraném filmu ztvárnili ... (správná odpověď 2. kvízové otázky) jako král Miroslav a Alena Vránová (tehdy ještě Kohoutová) jako pyšná princezna Krasomila. V nové animované pohádce, kterou můžete od 7. 11. vidět v kinech, budou hlavní postavy promlouvat hlasy Marka Lambory a Anny Fialové.

Těšte se, jak ve filmu opět uslyšíte legendární hlášky včetně památeční věty tatínka Krasomily, krále Půlnočního království: Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Chybět nebude ani známá píseň, avšak v moderní verzi. A nově se do příběhu dostane například i mazlíček princezny, pes Bijou.