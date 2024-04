Máte rádi květiny, rostliny, zahradu a chcete tip na zajímavý víkendový program? Vydejte se na výstaviště do Olomouce. Flora Olomouc 2024 láká na Galaxii květin a spoustu dalších zajímavostí.

Výstava Flora Olomouc 2024 otevřela své brány 25. dubna 2024 a můžete ji navštívit až do neděle 28. dubna 2024. Běžné vstupné stojí 200 Kč, při nákupu online vstupenek můžete pár korun ušetřit. Během výstavy je posílena hromadná doprava, takže byste při cestě z vlakového nádraží nebo z různých parkovišť neměli dlouho ztrácet čas.

Zdroj: VLM

Parkování u výstaviště je omezeno místem a během výstavy je vyhrazeno pro vystavovatele a pořadatele. Svoje auto můžete nechat někde v ulicích a zaplatit parkovné, nebo se spolehněte na vyhrazené parkoviště u Galerie Šantovka, které je pro návštěvníky výstavy zdarma. K různým bočním vchodům do parku s pokladnami je to pár stovek metrů, k hlavní bráně přes kilometr, ale dojít se to příjemnou procházkou určitě dá.

close info Václav Maletínký zoom_in Flora Olomouc 2024 láká na Galaxii květin, výstavu bonsají a návštěvu skleníků.

Letošní výstava je vytvořena jako Galaxie květin, bližší program najdete na této stránce

Zajímavý program pro každé počasí

Při čtvrteční návštěvě, kdy jsme pořizovali fotky a video, bylo nejprve slunečné počasí, pak nás dešťové přeháňky od stánků s květinami zahnaly do krytého pavilonu s výstavou Bonsají a nahlédli jsme i do skleníků, které jsou v době výstavy zdarma.

close info Václav Maletínký zoom_in Flora Olomouc 2024 láká na Galaxii květin, výstavu bonsají a návštěvu skleníků.

Vše zajímavé je ve videu a na fotografiích. Rozhodně je se na co dívat, od prvních kroků v Galaxii květin po celém výstavišti najdete spoustu zajímavých květin a rostlin, řadu z nich si můžete koupit a obohatit svoji zahradu. Bohatý program vás seznámí třeba s vazbou květin, můžete se podívat na výstavu kytic a hlasovat pro tu nejlepší podle vás.

close info Václav Maletínký zoom_in Flora Olomouc 2024 láká na Galaxii květin, výstavu bonsají a návštěvu skleníků.

Do zahrádky, do spíže i do ledničky

Jídla a pití je na parkových cestách i v objektech u různých stánků dost, určitě nebudete strádat. Kromě obohacení pro vaši zahradu si tak můžete odvézt i nějaké pamlsky, uzeniny, sýry nebo ryby. Je se na co dívat, na čem si pochutnat, a pokud se vám květiny líbí, lepší víkendový program zřejmě nenajdete.

Zdroj: Dům&Zahrada