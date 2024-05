Není to omyl. Naše pěvecká stálice Helena Vondráčková opravdu slaví šedesátku. V roce 1964 vyhrála pěveckou soutěž, tenkrát jí tleskala celá pražská Lucerna a právě tohle vítězství odstartovalo její výjimečnou kariéru. Kde si ji můžete připomenout?

Helenu Vondráčkovou známe všichni. Ale je to skutečně tak? Pokud se chcete dozvědět více, přijďte se podívat na unikátní výstavu, která prostřednictvím více než 300 exponátů připomíná královnu české populární hudby a naši nejúspěšnější zpěvačku v zahraničí. Například uvidíte i svatební šaty Heleny Vondráčkové. Jaké další originální unikáty ještě budete okukovat?

Legendární zpěvačka otevřeně: Proč plakala před kamerou? Jakou má penzi? A co jí způsobila smrt Zagorové?

60 let platí. Ale i (skoro) 77

Výstava Helena – 60 let na scéně připomíná všestrannost naší pěvecké, ale i taneční a herecké ikony. Letos v dubnu to bylo už 60 let, kdy zvítězila v pěvecké talentové soutěži, což odstartovalo její kariéru. Za ni vlastně může Helenin tatínek, který ji do této soutěže přihlásil. Zanedlouho pak vyhrála anketu Zlatý slavík 1965, stala se nejoblíbenější zpěvačkou. Na výstavě můžete vidět plakát k této soutěži i "slavíka".

close info Ivan Kahún zoom_in Jedinečnou výstavu Helena – 60 let na scéně můžete vidět v Praze, v Galerii Tančící dům

„Ten plakát jsem dohledala úplnou náhodou. A překvapilo mě, kdo všechno seděl v porotě soutěže - Jiřina Bohdalová nebo Eva Pilarová,“ říká Helena Vondráčková, která pokračuje v oslavách na jevišti. Uvěřili byste, že této "holce ze Slatiňan" bude v červnu nádherných 77 let?

Svatební šaty a další zajímavosti

Kvůli výstavě, na kterou vás zveme do pražské Galerie Tančící dům, pořadatelé Heleně Vondráčkové trošku vystěhovali dům, což si ale podle jejích slov zasloužil. „Musím říct, že mě samotnou překvapilo, kolik věcí jsem za těch 60 let nasbírala," s těmito slovy Helena Vondráčková zahájila svou výstavu. „Ale přiznávám, že by ta výstava mohla být i jednou tak velká a ulevilo by se konečně i mým skříním."

Představujeme nejzajímavější exponáty

Co všechno na výstavě o Heleně Vondráčkové můžete vidět nebo i slyšet? Například:

svatební šaty (uhádnete, z kterého roku?),

asi stovku originálních kostýmů a šatů pro vystoupení, včetně těch z doby Golden Kids i těch, které na začátku pro Helenu šila její maminka ,

, šaty z pohádky Šíleně smutná princezna a dalších filmových a televizních pořadů,

dva obrazy od Karla Gotta , které pro ni namaloval,

, které pro ni namaloval, fotografie ze zpěvaččina archivu a videonahrávky ze 60. let,

spoustu ocenění ze soutěží, mezinárodních festivalů, zlaté a diamantové desky za miliony prodaných nahrávek,

ochutnávku z připravovaného alba TOP Heleniných songů v tanečních coververzích,

v tanečních coververzích, ale také unikátní dárky od fanoušků nebo dosud nezveřejněné zvukové záznamy a jiné rarity.

Bonus navíc: komentované prohlídky

Sledujte web výstavy a záhy zjistíte, kdy se plánují komentované prohlídky se Zdeňkem Fenclem, vizážistou Heleny Vondráčkové.

