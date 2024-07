„Na klauniády je doba vždycky," řekl před pár lety Bolek Polívka. A na dobrou náladu, k níž měrou více než velkou přispívá tento umělec už přes půl století, rovněž. Potěšte se a zavzpomínejte na jeho legendární i současné filmy a divadelní představení. Správné odpovědi uhádnete hravě.

Mistr humoru a geniální herec, který se navždy zapsal do srdcí diváků, 31. července oslaví 75 let. Slavit s ním můžete i vy, připijte si na jeho zdraví a pusťte se do našeho zábavného kvízu. Připomene vám jeho nezapomenutelné role ve filmu i na divadle a prozradí i něco ze soukromí.

Legendární hlášky z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág stále baví. Znáte je všechny?

„Udělal jsem pár dobrých věcí a dokázal jsem se u toho ještě bavit a žít," řekl Bolek Polívka v rozhovoru pro Radiožurnál v roce 2022. Herecká legenda nás překvapuje už více než půl století. A nejen nás diváky, australský oscarový herec Geoffrey Rush ne tak dávno uvedl, že ho Bolek Polívka fascinoval už jako studenta.

close info Profimedia zoom_in Bolek Polívka ušel s herečkou Chantal Poullain kus života, Chantal také můžete vidět v jeho divadle v několika představeních

Bolek Polívka se narodil ve Vizovicích, absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a v Brně se také spolupodílel na vzniku legendárního Divadla Husa na provázku. Vlastní Divadlo Bolka Polívky založil v 90. letech.

Král klaunů nás také léta bavil v televizních pořadech Manéž Bolka Polívky nebo Bolkoviny, odlišnou hereckou tvář ukázal jako major Plíšek v seriálu Případy 1. oddělení. Například 29. 7. se můžete v televizi podívat na záznam divadelního představení Šašek a královna. A více o divadle a filmu prozradí kvíz.

Co neprozradí? Zajímavosti o filmech Zapomenuté světlo (role vesnického faráře) nebo Musíme si pomáhat (role Josefa Čížka, který se za 2. světové války stane hrdinou proti své vůli). Oba filmy, za něž umělec mj. získal Českého lva, jsou nezapomenutelné.