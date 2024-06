Hollywoodský pár Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones se rozhodli prodat své impozantní rodinné sídlo ve Westchester County. Tato nádherná rezidence na břehu řeky Hudson nabízí osm ložnic, dvanáct koupelen a moderní vybavení, přičemž cena je stanovena na 12 milionů dolarů.

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones, jeden z nejuznávanějších hollywoodských párů, se rozhodli posunout dál a prodat své luxusní rodinné sídlo ve Westchester County nedaleko New Yorku. Po tom, co jejich děti, Carys (21) a Dylan (23), opustily rodinný dům, se dvojice rozhodla investovat více času do života na Bermudách a v Evropě. Tato významná změna jim umožnila nabídnout svou impozantní nemovitost k prodeji.

Zdroj: Youtube

Unikátní historie a elegantní styl sídla Longmeadow

Sídlo, známé jako Longmeadow, bylo postaveno ve dvacátých letech minulého století a nabízí 1165 metrů čtverečních obytné plochy. Tento georgiánský dům z cihel a kamene je plný nádherných detailů, jako jsou lesklé dřevěné a kamenné podlahy, červeně lakované stěny v jídelně a dvoupatrová knihovna obložená dubovým dřevem. Vstupní hala vás okamžitě okouzlí svou staroanglickou elegancí.

close info profimedia.cz zoom_in Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones chtějí prodat svůj dům.

Moderní vybavení a komfort

Navzdory své historické hodnotě prošel dům nedávnou rekonstrukcí, která mu dodala moderní a komfortní vzhled. V prvním patře se nachází prostorný obývací pokoj s krbem, jídelna, a kuchyň vybavená lesklými dlaždicemi, mramorovými pulty, snídaňovým barem a vinotékou. Dalšími lákadly jsou domácí posilovna, letní kuchyně a krytý, vyhřívaný bazén. Venkovní terasa o délce přes 33 metrů nabízí úchvatný výhled na řeku Hudson.

Výhodná investice a skvělá poloha

Douglas a Zeta-Jones koupili tuto usedlost v roce 2019 za 4,5 milionu dolarů a nyní ji nabízejí za 12 milionů dolarů, což může rodině přinést značný zisk. Dům se nachází pouhých 40 kilometrů severně od Manhattanu, což z něj činí ideální místo pro ty, kteří chtějí žít v luxusu a zároveň být blízko velkoměsta.

Proč se herci rozhodli prodat

Prodej této nemovitosti je součástí širšího plánu herců trávit více času mimo Spojené státy. Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones se chtějí více zaměřit na své nemovitosti na Bermudách a v Evropě, kde plánují strávit většinu svého času. Tento krok jim také umožní užít si více klidu a soukromí, které je v Hollywoodu často nedostatkové.