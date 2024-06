Konec školního roku je tady. Pokud ještě nemáte vymyšlený dárek pro svého školáka nebo školačku, nabízíme pro inspiraci tipy, kterými jim můžete udělat radost.

Dárky za vysvědčení jsou lehce kontroverzní téma a každý rodič k nim přistupuje jinak. Někteří je berou jako motivaci pro dítě, aby během školního roku usilovalo o dobré známky, někdo je bere jako odměnu za snahu a v některých rodinách se nedávají vůbec. Rozdíly jsou i v investicích, které se pohybují v řádu stovek, ale i tisíců.

Podle některých odborníků by měl být dárek především milým gestem, kterým rodiče dají najevo, že výkon a celoroční práci dítěte oceňují. A to i když třeba nemá na vysvědčení samé jedničky. Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí školáka nebo školačku na konci roku odměnit, máme pro vás tipy, kterými se můžete inspirovat.

close info bambule.cz / bambule.cz zoom_in Objevujte s dětmi vesmír se stavebnicí LEGO® CREATOR 3 V 1 ASTRONAUT, s níž lze ze stejných kostek postavit hned 3 sady modelů - astronauta, vesmírného psa a vesmírného Vipera. Cena 799 Kč, www.bambule.cz

Kdo si hraje, nezlobí

Oblíbeným dárkem za vysvědčení jsou různé druhy her – od klasických stolních až po zábavné venkovní aktivity. Pokud plánujete, že se do nich zapojí i další členové rodiny, sourozenci, rodiče i prarodiče, vyberte takový druh, který bude bavit všechny.

Například stolní hry, které vycházejí z počítačové předlohy, mohou být pro ostatní těžko pochopitelné, a pokud dítě nemá parťáka na stejné vlně, výsledný zážitek může být zklamáním. Při nákupu proto vybírejte tak, aby si dítě hru opravdu užilo.

close info bambule.cz / bambule.cz zoom_in Se zábavnou outdoor verzí populární hry VZHŮRU NOHAMA se z pobytu venku stane nečekané dobrodružství. Po nasazení speciálních brýlí, které díky zrcátkům převrátí obraz vzhůru nohama, na hráče čekají nejrůznější výzvy. Cena 799 Kč, www.bambule.cz

Sportovní vybavení

Akčním a sportovně založeným dětem udělá radost nová výbava, která jim pomůže se zlepšit nebo se naučit něco nového. Může to být nový fotbalový, basketbalový nebo volejbalový míč, podložka na cvičení, žebřiny do pokojíčku, sada na stolní tenis nebo nová koloběžka.

Nadšené cyklisty potěší speciální dres z funkčního materiálu, malé gymnastky zase ocení kvalitní obruč nebo třeba svítící švihadlo.

close info www.sencor.cz / www.sencor.cz zoom_in Dětská elektrická koloběžka s osvětlením SCOOTER K5 BL. Cena 3499 Kč, www.sencor.cz

Technické vychytávky

Dárky pro teenagery jsou trochu tenký led, ale nová technika obvykle zabere. Velmi oblíbené jsou v poslední době přenosné reproduktory, ale pokud preferujete spíše klid, vsaďte na kvalitní sluchátka. Gamerům uděláte radost novými komponenty k počítači, třeba výkonnou myší nebo herní klávesnicí.

close info www.sencor.cz / www.sencor.cz zoom_in Model vysílaček Sencor SMR 601 má k dispozici 16 rádiových kanálů a dosah v otevřeném terénu až 8 kilometrů. Cena 1499 Kč, www.sencor.cz

A pokud potřebujete potomky spíše dostat ven na čerstvý vzduch, mohla by tomu pomoci outdoorová kamera nebo vysílačky s dosahem několika kilometrů. Slečnám můžete vybrat produkty z kategorie péče o krásu – fén s ionizátorem, multifunkční kulmu nebo elektrický čisticí kartáček na pleť.

close info LucyArt / www.sencor.cz zoom_in Přenosné reproduktory SIRIUS jsou voděodolné, disponují LED osvětlením a nabízejí vysokou kvalitu zvuku. Cena od 999 Kč, www.sencor.cz

Poukázka na nákup

Rádi byste svěřili výběr dárku potomkovi, ale nechcete mu dávat peníze? Vyřešte to poukázkou nebo kartou nabitou na vámi určenou částku. Může být do knihkupectví, obchodu s oblečením, hračkářství, sportovních potřeb, nábytku, obchodu pro kutily, rybáře nebo do prodejny s elektronikou. Podpoříte tak jeho samostatnost, a zároveň neztratíte úplnou kontrolu nad utrácením.

close info bonami.cz / bonami.cz zoom_in Dětská samolepka Pastel Rainbow, Ambiance, cena 2479 Kč, www.bonami.cz

Zážitkový dárek

Kdo říká, že dárek musí být jen věc? Pokud dětský pokojíček přetéká ve švech a představa, že do něj přibude další předmět, který se brzy okouká, vás neláká, vsaďte na zážitek.

Vyzkoušet můžete únikovou hru, stav beztíže, jízdu motokárou, vyrazit na rodinný výlet do aquaparku, labyrintária, na stezku v oblacích, holčičkám udělá radost návštěva dětského kadeřnického salonu. Nebo se jen vydejte na společnou večeři do restaurace, kde vaří vaše oblíbená jídla, a oslavte, že jste společně zvládli další školní rok.