Jana Truksová 5. 3. 2024

V dnešním uspěchaném světě se multitasking stal normou – a to i v době jídla. K běžným návykům patří stravování se při sledování oblíbených pořadů. I když se to zdá neškodné, a dokonce příjemné, ve skutečnosti to má na vás negativní účinky - od zpomalení metabolismu až po přibývání na váze.

