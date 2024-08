Jižní Korea je fascinující země, kde se prolíná bohatá historie s moderními technologiemi. Od rušného života v Soulu až po klidné buddhistické chrámy v horách, Jižní Korea nabízí něco pro každého. Připravte se na cestu plnou kulturních objevů, technologických inovací a úžasných přírodních scenérií.

Jižní Korea, oficiálně Korejská republika, se nachází na Korejském poloostrově východně od Číny a západně od Japonska. Tato dynamická země je známá svými rychlými technologickými inovacemi, bohatou kulturou a tradicemi. Hlavní město Soul je jedním z největších a nejmodernějších měst na světě, zatímco venkovské oblasti nabízejí nádherné přírodní scenérie a tradiční vesnice.

Něco málo z historie

Jižní Korea má bohatou a složitou historii, která sahá až do starověkých království Goguryeo, Baekje a Silla. V roce 1910 byla Korea anektována Japonskem, což vedlo k období okupace až do konce druhé světové války v roce 1945. Po válce byla Korea rozdělena na severní a jižní část. V roce 1950 vypukla Korejská válka, která trvala tři roky a skončila příměřím, nikoli mírovou smlouvou, což znamená, že technicky jsou obě Koreje stále ve válce. Od té doby se Jižní Korea vyvinula v jednu z nejvýznamnějších ekonomik světa.

Korea dnes

Dnes je Jižní Korea známá svými technologickými giganty jako Samsung, LG a Hyundai, které zemi pomohly stát se jednou z nejrozvinutějších ekonomik světa. Soul, hlavní město, je centrem inovací, kultury a zábavy. Korejská kultura, včetně K-popu, K-dramat a korejské kuchyně, se stala celosvětovým fenoménem. Jižní Korea je také známá svými vysokými standardy vzdělávání a zdravotní péče.

K-pop a Hallyu vlna : K-pop (korejský pop) a Hallyu vlna (korejská vlna) jsou kulturní fenomény, které dobyly svět. Skupiny jako BTS a Blackpink získaly celosvětovou popularitu a korejská dramata a filmy, jako například „Parazit“, získaly mezinárodní uznání.

: K-pop (korejský pop) a Hallyu vlna (korejská vlna) jsou kulturní fenomény, které dobyly svět. Skupiny jako BTS a Blackpink získaly celosvětovou popularitu a korejská dramata a filmy, jako například „Parazit“, získaly mezinárodní uznání. Technologické inovace : Jižní Korea je lídrem v oblasti technologií. Samsung a LG jsou dvě z největších technologických společností na světě, které vyrábějí špičkovou elektroniku a spotřebiče.

: Jižní Korea je lídrem v oblasti technologií. Samsung a LG jsou dvě z největších technologických společností na světě, které vyrábějí špičkovou elektroniku a spotřebiče. Tradiční kultura : Navzdory modernizaci si Jižní Korea uchovává bohaté kulturní tradice. Návštěvníci mohou navštívit tradiční vesnice jako Bukchon Hanok Village v Soulu, nebo se zúčastnit čajového obřadu.

: Navzdory modernizaci si Jižní Korea uchovává bohaté kulturní tradice. Návštěvníci mohou navštívit tradiční vesnice jako Bukchon Hanok Village v Soulu, nebo se zúčastnit čajového obřadu. Korejská kuchyně : Korejská kuchyně je známá svými jedinečnými chutěmi a zdravými ingrediencemi. Kimchi, bibimbap, bulgogi a korejské barbecue jsou jen některé z pokrmů, které stojí za ochutnání.

: Korejská kuchyně je známá svými jedinečnými chutěmi a zdravými ingrediencemi. Kimchi, bibimbap, bulgogi a korejské barbecue jsou jen některé z pokrmů, které stojí za ochutnání. Přírodní krásy: Jižní Korea nabízí úžasné přírodní scenérie, od hor Seoraksan až po pláže na ostrově Jeju. Národní parky a chráněné oblasti poskytují útočiště pro outdoorové nadšence.

Na co myslet, když se chcete vypravit do Jižní Koreje?

Cesta do Jižní Koreje z Česka vyžaduje pečlivé plánování. Nejprve je třeba zajistit si letenku do hlavního města Soulu, což obvykle zahrnuje přestup v některém z evropských nebo asijských letišť. Let z Prahy do Soulu trvá přibližně 12 až 15 hodin v závislosti na přestupech.

Před cestou nezapomeňte:

Pas a víza : Občané České republiky mohou cestovat do Jižní Koreje bez víza na dobu až 90 dní pro turistické účely. Pas musí být platný minimálně šest měsíců od data vstupu.

: Občané České republiky mohou cestovat do Jižní Koreje bez víza na dobu až 90 dní pro turistické účely. Pas musí být platný minimálně šest měsíců od data vstupu. Očkování : Žádná speciální očkování nejsou vyžadována, ale doporučuje se očkování proti žloutence typu A a B, a pokud plánujete delší pobyt na venkově, také proti japonské encefalitidě.

: Žádná speciální očkování nejsou vyžadována, ale doporučuje se očkování proti žloutence typu A a B, a pokud plánujete delší pobyt na venkově, také proti japonské encefalitidě. Pojištění : Cestovní pojištění je nutností, zahrnující zdravotní péči a případnou záchrannou službu.

: Cestovní pojištění je nutností, zahrnující zdravotní péči a případnou záchrannou službu. Oblečení a vybavení : Vrstvené oblečení podle sezóny, pohodlné boty, deštník, opalovací krém a základní lékárnička.

: Vrstvené oblečení podle sezóny, pohodlné boty, deštník, opalovací krém a základní lékárnička. Platby a měna: Jižní Korea používá měnu zvanou won. Kreditní karty jsou široce akceptovány, ale je dobré mít u sebe i hotovost pro menší obchody a restaurace.

Kam se vypravit? Připravili jsme pro vás vzorový itinerář na 14 dní!

Den 1: Přílet do Soulu Přílet do Soulu : Přistání na mezinárodním letišti Incheon. Transfer do hotelu : Ubytování v hotelu v centru Soulu. Odpočinek po letu : Lehké procházky v okolí hotelu a večeře v místní restauraci.



Den 2: Prohlídka Soulu Palác Gyeongbokgung : Prohlídka největšího královského paláce, který zahrnuje nádherné zahrady a tradiční architekturu. Národní muzeum Koreje : Navštivte muzeum s bohatou sbírkou korejského umění a historie. Bukchon Hanok Village : Procházka tradiční vesnicí s korejskými hanok domy.



close info pixabay zoom_in Gyeongbokgung Palace je jedním z největších a nejkrásnějších královských paláců v Jižní Koreji. Byl postavený v roce 1395, sloužil jako hlavní sídlo dynastie Joseon a je známý svými nádhernými pavilony, zahradami a tradiční korejskou architekturou

Den 3: Tradiční kultura a moderní zážitky Changdeokgung Palace a zahrady : Návštěva dalšího krásného paláce, který je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Insadong : Procházka kulturní čtvrtí s tradičními obchody, čajovnami a galeriemi. N Seoul Tower : Večerní výlet na věž s panoramatickým výhledem na město.



close info pixabay zoom_in N Seoul Tower, také známá jako Namsan Tower, je ikonickou dominantou hlavního města Jižní Koreje, Soulu. Nachází se na vrcholu hory Namsan a nabízí panoramatické výhledy na celé město. Věž, postavená v roce 1969, je oblíbeným místem pro turisty i místní obyvatele, kteří sem přicházejí obdivovat krásu nočního Soulu, navštěvovat restaurace a muzea nebo zamykat "zámky lásky" na terase

Den 4: Soul - Pusan Cesta rychlovlakem KTX : Ranní jízda rychlovlakem do Pusanu. Nampo-dong : Procházka trhem a návštěva Busan Tower. Jagalchi Fish Market : Návštěva slavného rybího trhu a ochutnávka čerstvých mořských plodů.



Den 5: Pusan - kulturní zážitky Gamcheon Culture Village : Prohlídka malebné vesnice s pestrobarevnými domy a uměleckými instalacemi. Haeundae Beach : Odpoledne strávené na známé pláži Haeundae, procházky a relaxace u moře. Dongbaekseom Island : Procházka po ostrově s krásnými výhledy na moře a přírodu.



close info pixabay zoom_in Gamcheon Culture Village, nacházející se v Pusanu, je malebná vesnice známá svými pestrobarevnými domy, úzkými uličkami a uměleckými instalacemi. Původně chudinská čtvrť, dnes přeměněná na kulturní centrum, přitahuje návštěvníky svou unikátní atmosférou a kreativními uměleckými projekty. Gamcheon nabízí návštěvníkům nejen krásné výhledy na město a moře, ale také možnost prozkoumat galerie, kavárny a obchody s místními výrobky, což z ní činí jedno z nejvíce fotografovaných míst v Jižní Koreji

Den 6: Pusan - Gyeongju Transfer do Gyeongju : Krátká cesta do historického města Gyeongju. Bulguksa Temple : Návštěva chrámu zapsaného na Seznamu UNESCO. Seokguram Grotto : Prohlídka slavné buddhistické jeskyně s velkou kamennou sochou Buddhy.



close info pixabay zoom_in Seokguram Grotto, nacházející se v horách nad Gyeongju, je jedním z nejvýznamnějších buddhistických míst v Jižní Koreji a je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Tato umělá jeskyně, postavená v 8. století během dynastie Silla, ukrývá velkou žulovou sochu Buddhy, obklopenou detailními reliéfy bódhisattvů, strážců a dalších božstev. Seokguram Grotto je mistrovským dílem buddhistického umění a architektury, které poskytuje návštěvníkům klidné a duchovní prostředí s úchvatnými výhledy na Východní moře

Den 7: Gyeongju - historie a kultura Gyeongju National Museum : Návštěva muzea s expozicemi z období Silla. Anapji Pond : Procházka kolem historického jezírka a zahrad. Tumuli Park : Prohlídka parku s hrobkami starověkých králů a šlechticů.



Den 8: Gyeongju - Andong Transfer do Andongu : Cesta do Andongu, města známého svými tradičními kulturními dědictvími. Hahoe Folk Village : Prohlídka tradiční korejské vesnice, zapsané na Seznamu UNESCO. Andong Mask Dance Festival : Pokud máte štěstí a jste zde během festivalu, určitě si užijete tradiční maskové tance.



Den 9: Andong - Jeonju Transfer do Jeonju : Cesta do města Jeonju, známého svou tradiční kuchyní a kulturou. Jeonju Hanok Village : Prohlídka vesnice s tradičními korejskými domy, kde můžete zažít místní kulturu. Jeonju Bibimbap : Ochutnávka slavného korejského jídla Bibimbap.



close info pixabay zoom_in Bibimbap je jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších korejských jídel, které se vyznačuje svou pestrou škálou barev a chutí. Tento pokrm se skládá z rýže, která je pokryta různými druhy zeleniny, jako je špenát, klíčky mungo, mrkev a cuketa, dále hovězího masa, vejce a pikantní pasty z fermentovaných chilli papriček (gochujang). Bibimbap je nejen vizuálně atraktivní, ale také nutričně vyvážený a nabízí harmonii textur a chutí v každém soustu. Podává se v míse, kterou si každý může před jídlem promíchat, což symbolizuje sjednocení a harmonii v korejské kultuře

Den 10: Jeonju - přírodní krásy Deokjin Park : Procházka parkem s krásným jezírkem a přírodou. Gyeonggijeon Shrine : Návštěva svatyně s historickými památkami.



Den 11: Jeonju - ostrov Jeju Let na ostrov Jeju : Krátký let z Jeonju na Jeju, ostrov známý svou přírodní krásou. Jeju Folk Village : Návštěva tradiční vesnice na Jeju. Seongsan Ilchulbong (Sunrise Peak) : Procházka na sopečný vrcholek s úžasnými výhledy.



Den 12: Ostrov Jeju - přírodní krásy Manjanggul Cave : Prohlídka jedné z nejdelších lávových jeskyní na světě. Hallasan National Park : Procházka parkem s nádhernými výhledy na nejvyšší horu Jižní Koreje, Hallasan.



Den 13: Ostrov Jeju - relaxace Cheonjiyeon Waterfall : Návštěva krásného vodopádu. Jeju Loveland : Unikátní park zaměřený na umění a sochy. Relaxace na pláži : Odpočinek na jedné z krásných pláží ostrova.



close info pixabay zoom_in Cheonjiyeon Waterfall, nacházející se na ostrově Jeju, je jedním z nejkrásnějších vodopádů v Jižní Koreji. Tento 22 metrů vysoký vodopád padá do klidného bazénu obklopeného bujnou vegetací a nabízí návštěvníkům scénické procházky a nádherné výhledy. Cheonjiyeon, což znamená „spojení nebe a země“, je oblíbeným místem pro turisty hledající klid a přírodní krásu

Den 14: Návrat do Soulu a odlet Let zpět do Soulu : Krátký let zpět do hlavního města. Poslední nákupy : Návštěva obchodních center a suvenýrů. Transfer na letiště : Příprava na odlet a cesta na letiště Incheon.



Tento itinerář poskytuje vyváženou kombinaci kulturních, historických a přírodních zážitků, které vám umožní objevit bohatství Jižní Koreje v pohodlném tempu. Užijte si dovolenou!

