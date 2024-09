Joe Jonas, slavný hudebník a člen skupiny Jonas Brothers, rozšířil svoje portfolio nemovitostí. Do jeho rukou přibyl nový byt v newyorském Brooklynu, za který zaplatil impozantních 6,7 milionu dolarů.

Byt, který se nachází ve 26. patře prestižní budovy Olympia Dumbo, se může pochlubit třemi ložnicemi a čtyřmi koupelnami na rozloze 265 metrů čtverečních. Prostorný obývací pokoj nabízí neuvěřitelné výhledy na Manhattan Bridge, což dodává bytu jedinečnou atmosféru. Prosklené stěny nechávají interiér prosvětlit přirozeným světlem, což zdůrazňuje světlé podlahy z tvrdého dřeva a moderní design.

Podívejte se na byt, který vlastnil Joe Jonas v minulosti:

Zdroj: Youtube

Luxusní vybavení a špičkové služby

Tento exkluzivní byt je vybaven kuchyní s javorovými skříňkami a kamennou deskou na jídelním ostrůvku, což ocení každý kulinářský nadšenec. K dispozici jsou také špičkové spotřebiče a designový bar s chladničkou na víno, ideální pro večery plné zábavy a relaxace. Dále byt nabízí hlavní ložnici s prostornou šatnou a koupelnou, kde nechybí dvojité umyvadlo a samostatně stojící vana.

close info profimedia.cz zoom_in Podívejte se, v jakém bytě žije slavný Joe Jonas.

Budova Olympia Dumbo, kde se byt nachází, poskytuje svým rezidentům nepřeberné množství služeb a vybavení. Mezi tyto patří například 24hodinová recepce, soukromý zahradní salonek, fitness centrum, vnitřní a venkovní bazén, dvoudráhová bowlingová dráha či tenisový kurt. K dispozici je rovněž soukromé parkovací místo, což je v New Yorku skutečným luxusem.

Joe Jonas a jeho láska k New Yorku

Joe Jonas se rozhodně New Yorku nevzdává, přestože nedávno prodal svůj byt v městské části Nolita, který měl několik let na trhu. Přesun do Brooklynu, konkrétně do oblasti Dumbo, ukazuje jeho přetrvávající vztah k tomuto dynamickému městu.

Jeho nový domov v Brooklynu tak možná představuje nejen nový začátek v jeho osobním životě, ale také další kapitolu v jeho lásce k New Yorku. A s výhledem na Manhattan Bridge má teď Joe Jonas místo, kde může znovu najít inspiraci a klid.