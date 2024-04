Jubilejní 10. ročník soutěže Kaplicky Internship, která je určena pro studenty a čerstvé absolventy architektonických oborů českých vysokých škol, letos přichystal pro vítěze tříměsíční placenou stáž v prestižním newyorském ateliéru Studio Libeskind.

Soutěž Kaplicky Internship je již potřetí spojena s renomovaným kláním Přehlídka diplomových prací České komory architektů, která letos vstupuje do 25. ročníku. Přihlásit se mohou studenti posledních ročníků architektonických oborů českých vysokých škol i čerství absolventi se svou diplomovou prací na libovolné téma. Ti, kdo vyplní přihlášku na webu diplom.ky , se mohou současně ucházet o cenu Kaplicky Internship. Přihlašování běží do 31. července, finalisté jsou poté vybráni během srpna a září. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 2. prosince v pražském CAMPu.

close info Ondřej Besperát zoom_in Vítězka Kaplicky Internship 2023 Anna Jelínková

Vítězové předchozích ročníků měli možnost odjet na stáž do ateliérů zvučných jmen jako například Zaha Hadid Architects, Allies and Morrison nebo Eva Jiřičná Architects. Vítězka Kaplicky Internship 2023 Anna Jelínková se chystá po prázdninách na stáž do berlínského Büro Ole Scheeren.

close info Alex Fradkin / Nadace The Bakala Foundation zoom_in Židovské muzeum v Berlíně

Stáž snů v New Yorku

Letošní vítěz získá tříměsíční placenou stáž v prestižním newyorském ateliéru Studio Libeskind. Polsko-americký architekt Daniel Libeskind proslul mimo jiné návrhem Židovského muzea v Berlíně nebo budovami, které nahradily World Trade Center na dolním Manhattanu.

close info HUFTON AND CROW / Nadace The Bakala Foundation zoom_in Nový komplex budov Světového obchodního centra na dolním Manhattanu

„Jsme nadšeni, že jsme se mohli zapojit do projektu Kaplicky Internship, který nese jméno tak velkého architekta. Je obzvlášť velká pocta být zrovna u jubilejního 10. ročníku a podpořit mladé talenty v duchu odkazu vizionáře Jana Kaplického,“ uvedl Yama Karim ze Studia Libeskind, který také zasedne v letošní porotě. Jako designér se podílel na největších projektech Studia Libeskind včetně muzea Alberta Einsteina v Jeruzalémě, netradičního komplexu šesti zvlněných výškových budou Reflections v Singapuru nebo obřího projektu Memory Foundations (Základy paměti), v rámci kterého dostala novou podobu oblast Ground Zero na místě někdejších „dvojčat“ v New Yorku.

close info HUFTON AND CROW / Nadace The Bakala Foundation zoom_in Netradiční komplex šesti zvlněných výškových budov Reflections v Singapuru

Soutěž Kaplicky Internship organizuje nadace Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museem v Londýně a Nadačním fondem Kaplicky Centre od roku 2015. „Letošní výhra je splněný sen každého studenta architektury. Máme nesmírnou radost, že se nám podařilo navázat spolupráci právě se Studiem Libeskind, a dále tak posouváme prestiž soutěže,“ uvedl ředitel Bakala Foundation Václav Pecha.

Zdroj: redakce Dům&Zahrada, www.bakalafoundation.org