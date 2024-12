Nový rok se tradičně slaví po celém světě. Někde jsou však oslavy bujarejší než na jiných místech. Čekají na vás ohňostroje, karnevaly na pláži nebo různé tradiční obřady. Podívejte se, kde prožijete nejkrásnější konec roku.

Už jste přemýšleli o tom, kde budete slavit příchod nového roku? Co kdybyste letos mohli vyrazit do zahraničí a rozšířit si obzory novými zážitky? Podívejte se, jaká místa jsou lidmi z celého světa nejvíce vyhledávaná. Je ovšem třeba počítat s tím, že vás to bude stát nějakou tu korunu.

1. Sydney, Austrálie

Toto proslavené město je proslulé svým dechberoucím ohňostrojem nad přístavem, kterému dominuje Opera House a Harbour Bridge. Tuto nádhernou podívanou sledují každý rok miliony lidí po celém světě. Kromě překrásného ohňostroje nabízí také bohatý program v podobě koncertů a dalších venkovních aktivit. Na Nový rok je navíc v Austrálii krásně teplo, o to víc jsou oslavy příjemnější.

2. New York, USA

Kdo by neznal ikonické spouštění křišťálové koule na Times Square? Tato tradice započala už v roce 1907 a je doprovázena živou hudbou, vystoupeními známých osobností, různými světelnými efekty a odpočítáváním posledních vteřin starého roku. Tlačenice mezi návštěvníky má své kouzlo, pokud se ale chcete vyhnout davům, můžete vyrazit na plavbu po řece Hudson s výhledem na ohňostroje.

3. Rio de Janeiro, Brazílie

Brazilské Rio a světoznámá pláž Copacabana je známá nikdy nekončícími večírky, tak jak bychom ji mohli vynechat z našeho výběru? Všichni jsou oblečení v bílém, což symbolizuje čistotu a nový začátek, tančí za doprovodu živé hudby a sledují ohňostroje odrážející se na hladině oceánu. Jestli vás láká exotika, skvělá atmosféra a půlnoční koupání v moři, Rio de Janeiro vás nezklame.

4. Řím, Itálie

Itálie je zemí mnoha chutí i vůní a Italové bujaré oslavy posledního dne v roce milují. V Římě máte vše, co k oslavám potřebujete. Restaurace se tu předhánějí v tom, kdo připraví nápaditější menu. Z klubů zní hlasitá hudba. Zapomenout nesmíme ani na věhlasné památky jako Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, náměstí Piazza Navona, Španělské schody a nebo fontánu di Trevi.

5. Londýn, Velká Británie

Za senzační oslavou nového roku nemusíte cestovat přes oceán. Stačí si udělat výlet do Londýna. Město nabízí perfektní kombinaci památek, které můžete navštívit přes den a luxusních restaurací a barů, kde si užijete silvestrovskou večeři i oslavy.

Další skvělá místa, jako stvořená pro oslavu Nového roku najdete níže ve videu: