Kopřivnice: Město automobilů, historie a přírody, láká nejen na víkendovou návštěvu

close info pixabay

Tereza Sladká 20. 8. 2024 clock 3 minuty gallery video

Kopřivnice, schovaná v Moravské bráně, je městem, kde se historie potkává s moderní technologií. Znáte Tatra automobily? Jasně, ty slavné vozy, které dobývaly svět! No, Kopřivnice je jejich rodištěm. A to není vše! Toto město je také domovem slavného atleta Emila Zátopka. Takže pokud jste fanouškem aut nebo sportu, Kopřivnice je pro vás to pravé místo.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít