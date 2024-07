Před odjezdem do Itálie myslete na několik klíčových věcí, jako je cestovní pojištění, povinná výbava, zelená karta a další doklady, které je třeba mít u sebe. Rovněž je dobré se seznámit se systémem dálničního mýtného a omezeními pro řidiče s řidičským průkazem s platností kratší než tři roky.

A začneme obecními vyhláškami. Například v Portofinu jsou zavedeny zóny, kde je zakázáno pořizovat selfie. Tato opatření byla zavedena, aby se zabránilo přetížení a chaosu způsobenému turisty, kteří se zastavují na populárních místech a blokují ulice. Pokud budete v těchto zónách přistiženi při pořizování selfie, můžete být pokutováni až 275 eury (přibližně 6800 Kč).

Pokuta za žabky

Výrazně se mohou prodražit i žabky či pantofle na nohou. Za jejich nošení mimo pláže můžete dostat pokutu v oblasti Cinque Terre v Janovském zálivu, a to až 2500 eur (přes 62 tisíc Kč), žabky pokutují i na Liparech u Sicílie. Za špatné oblečení můžete dostat pokuty i například v Sorrentu, Římě či Benátkách. Pokud se v Benátkách budete producírovat po městě v plavkách či s odhalenou hrudí, hrozí vám pokuta až 500 eur (cca 12 500 Kč).

Co nedělat v Itálii - Cestovní průvodce

Zdroj: Youtube

Italské mýtné se neplatí všude stejně

V Itálii už dálniční známku potřebovat nebudete, to ale neznamená, že se tu po dálnicích jezdí zadarmo. Italové využívají systém mýtného, kdy platíte za ujeté kilometry. Při vjezdu na dálnici si u mýtné brány vezmete lístek, při sjezdu zaplatíte kartou nebo hotově hodnotu vypočtenou podle délky vašeho úseku. K dispozici jsou samoobslužné terminály i přepážky se zaměstnanci. Dejte si jen pozor, abyste nevjeli do pruhu určeného pro majitele elektronických jednotek Telepass.

Mýtné a řidičák

Řidiči osobních aut mohou počítat s cenou kolem 8 euro za 100 km dálnice. Na některých úsecích dálnic (nejznámější je dálnice A36 severně od Milána) se neplatí mýtné v klasických branách, ale využívá se tu takzvaný freeflow systém. „Údaje o vašem průjezdu se do systému načtou pomocí kamer, následně je nutné nejpozději do 15 dnů uhradit mýtné online na webu www.pedemontana.com. Této povinnosti se určitě nezkoušejte vyhnout, brzy by vám domů dorazila nejen výzva k zaplacení, ale spolu s ní i pokuta. I v Itálii jsou pak kromě dálnic zpoplatněny i některé tunely,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Pokud jde o rychlostní limity, základní hodnoty jsou v Itálii stejné jako u nás. Platí tu ovšem výjimky pro řidiče bez praxe, tedy pro ty, kteří mají řidičák méně než tři roky. Jejich maximální rychlost na dálnicích klesá na 110 km/h. Denní svícení je povinné mimo zastavěné oblasti, na dálnicích a v tunelech. V obcích to nutné není.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Chystáte se letos do Itálie? close info Kalkulátor / Kalkulátor Itálie patří mezi oblíbené destinace. Ano, už se těšíme. • 0 % success_fill Ano, už se těšíme. Už jsme letos v Itálii byli. • 0 % success_fill Už jsme letos v Itálii byli. Letos nikam nepojedeme. • 0 % success_fill Letos nikam nepojedeme. Pojedeme jinam. • 0 % success_fill Pojedeme jinam. Hlasovalo: 0

Nezapomeňte na zelenou kartu a povinnou výbavu

„V Česku si pomalu zvykáme, že u sebe nemusíme vozit zelenou kartu, techničák ani řidičák. Při cestě do zahraničí si však dejte pozor. V případě kontroly zde všechny zmíněné doklady budete potřebovat. Nezapomeňte si je proto zabalit s sebou, zelenou kartu raději rovnou vytiskněte. Pokud cestujete s domácím mazlíčkem, přidejte si k dokladům i evropský petpass,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Ještě před cestou si pečlivě zkontroluje, že v autě vezete všechno, co je potřeba. V Itálii je povinná reflexní vesta pro všechny pasažéry vozu a výstražný trojúhelník. Lékárnička tu sice povinná není, přesto je lepší vozit ji vždy s sebou. Stejně jako hasicí přístroj.

close info Kalkulátor / Kalkulátor zoom_in Sorrento

Cestovní pojištění

„Abyste si svou dovolenou užili skutečně naplno a bez starostí, nezapomeňte určitě na cestovní pojištění. S evropskou kartičkou pojištěnce sice máte v členských zemích EU nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, ne vždy je to ale výhodné či pohodlné. Někdy bude nejblíže soukromý lékař či ambulance, kde si budete muset sice vyšetření zaplatit, ale následně vám jej proplatí vaše pojišťovna,“ říká Martin Thienel.

Kvalitní cestovní pojištění zahrnuje i pojištění odpovědnosti, ochranu osobních věcí a další položky, které se na dovolené mohou hodit. Za pár korun jste chráněni před výdaji, které v případě úrazů nebo škod na cizím zdraví a majetku mnohdy šplhají do statisícových částek. Ideální je si nabídky, šíři a výši krytí za pár minut porovnat na srovnávači www.kalkulator.cz.