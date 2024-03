Kdyby žil, tak by slavil. Letos si připomínáme 200 let od narození našeho nejslavnějšího skladatele Bedřicha Smetany. Ani tento génius však neměl jen na růžích ustláno. Odhalíte tajnosti jeho života?

Každý národ má svého Bedřicha Smetanu, takových géniů je jako šafránu. Jsou nejen mimořádně talentovaní, ale také svůj um musí prosazovat navzdory životním překážkám. Pak dokážou to, co se poštěstí málokomu – milujeme je i po jejich smrti. A když zjistíte, co vše musel překonat Bedřich Smetana, určitě ho budete milovat o to víc.

Svá zásadní díla složil, když neslyšel. Seznamte se s nesmrtelným Čechem - Bedřichem Smetanou:

Odhalíte tajnosti života Bedřicha Smetany? Geniální hudební skladatel se narodil před 200 lety v Litomyšli, měl 2 ženy a 6 dcer.

Slavné výročí Bedřicha Smetany si jistě nejen dnes, ale i během roku připomenou na mnoha místech, ale nejvíce akcí se chystá v jeho rodném městě, v Litomyšli. Ústředním bodem oslav se stane známý hudební festival Smetanova Litomyšl.

Od června můžete navštívit místo, kde náš hudební mág přišel na svět. A bez ohledu na datum v kalendáři se v Litomyšli projděte po stopách slavného rodáka. Více o akcích se dozvíte na webovkách města.

A pokud se vám nechce nikam chodit, pusťte si některé z jeho nesmrtelných děl. A vzpomínejte na něj v dobré náladě. Bedřich Smetana uměl bavit celou společnost, tak to jistě dokáže i v komorní podobě u vás doma.

