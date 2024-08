Letní olympijské hry v Paříži jsou minulostí a česká výprava z nich přiváží tři zlaté a dvě bronzové medaile. V následujícím kvízu si můžete připomenout české úspěchy z minulých let.

Olympiáda v Paříži skončila a česká výprava se může radovat celkem z pěti medailí. Co do celkového zisku cenných kovů se sice nejedná o nejúspěšnější hry, ale sportovní fanoušci mohou bezpochyby opět ocenit skvělé výkony našich reprezentantů a jejich odhodlání vydat ze sebe to nejlepší.

close info InFocus.ee / Shutterstock zoom_in Kvíz: české olympijské úspěchy

Zlatou medaili z Paříže vybojovala dvojice Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč ve smíšené čtyřhře, zazářili také rychlostní kanoisté Martin Fuksa a Josef Dostál. Senzační bronzovou medaili vybojovala v nervy drásajícím souboji s domácí Francií čtveřice českých kordistů – Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr. Pro druhý český bronz doletěl nečekaně, ale zaslouženě oštěp z ruky Nikoly Ogrodníkové.

Návrat do minulosti

Následující kvíz vás provede historií české účasti na letních olympijských hrách, kde se čeští sportovci zapsali do dějin svými nezapomenutelnými výkony. Budete mít příležitost otestovat své znalosti a zavzpomínat na výjimečné okamžiky, které prezentovaly český sport na mezinárodní scéně.

close info fifg / Shutterstock zoom_in Kvíz: české olympijské úspěchy

Připravte se na cestu napříč dekádami, kde si připomeneme zlaté medaile, klíčové momenty i symbolická gesta, která přesahují hranice sportu. Zvládnete správně odpovědět na všechny otázky?