Trojice letních komedií Slunce, seno... už dávno zdomácněla. Stále nás baví, protože se v nich najde každý. Hlášky z filmů zlidověly a Škopkovou, Konopníkovou, Blaženu, Vencu, Kelišku či faráře a další už netřeba představovat. Víte o těchto legendárních filmech skutečně všechno?

Pro začátek jedna super snadná otázka. Co už nežere ani Piňda, tedy pes Škopkových, kterého "hrál" čtyřnohý mazlík Heleny Růžičkové? Odpověď vidíte na úvodní fotografii, prostě maso z ....... v této rodině už nikdo nechce. Tedy skoro, maminka Škopková má na rozdíl od ostatních jiný názor.

Co dělala Helena Růžičková krátce před svou smrtí v Hošticích? Do sopránu ladila paní řídící, tak to muselo být něco jiného...

Zdroj: Youtube

Filmy Slunce, seno atd. Víte o nich opravdu všechno? Užjte si léto ve společnosti Škopkové, Konopníkové, Blaženy, Venci, faráře Otíka a dalších postav z nesmrtelné filmové trilogie Slunce, seno... A 6. července přijďte na hoštický festival, který vám připomene 40 let od premiéry filmu Slunce, seno, jahody a nabídne spoustu zábavy. close info archiv FTV Prima Filmová trilogie Slunce, seno... patří do zlatého fondu české kinematografie. question Zahájit kvíz

Budete se zase dívat?

Fanouškům nesmrtelné filmové trilogie nejprve připomínáme, kdy své oblíbené komedie můžou vidět v televizi:

20. 6. si na Primě připomeneme 1. díl, tedy Slunce, seno, jahody,

27. 6. odvysílá Prima 2. díl, těšte se na Slunce, seno a pár facek,

5. 7. to bude na Nově jiskřit, čeká vás Slunce, seno a erotika.

close info Filmové studio Barrandov zoom_in Živočichář Béďa nechce, aby se jeho Gábina svlékala. A tak ho "ženský" při nácviku promenády svléknou taky a šup s ním mezi lidi

Tip na výlet: Hoštice budou slavit!

„Vážení přátelé, letos je to přesně 40 let od premiéry filmu Slunce, seno, jahody," připomíná režisér Zdeněk Troška a zve vás 6. července na festival Slunce, seno 40 do Hoštic. Začíná od 10 hodin a bavit se budete celý den. Počítá se s autogramiádou, besedou, fotografickou výstavou i projekcemi.

Kromě režiséra má přijet například Jaroslava Kretschmerová (Evík), Jiří Lábus (živočichář Béďa), Petra Pyšová (Miluna), Broněk Černý (Venca Konopník), Pavel Kikinčuk (Šimon Plánička) a další herecké hvězdy a nejen ty.

Den zpestří rovněž zábavné atrakce, prý se bude jezdit na posteli babičky Škopkové, testovat dojení krav na simulátoru nebo házet holínkou do dálky. Ale možná se bude házet i něčím jiným, podstatné je spíš kam. Ještě se nesou zvěsti, že v Hošticích proběhne také volba Miss Keliška! Více o celodenním veselí se dozvíte zde.