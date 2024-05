Vyzkoušejte si své kulinářské znalosti v našem kvízu, jehož tématem jsou sýry z celého světa. Kolik správných odpovědí na konci získáte?

Chuťové i výživové přednosti sýrů jsou známé už po staletí. V minulosti byly velmi důležitou součástí jídelníčku, uchovávaly v sobě cenné látky z mléka, byly zdrojem energie a zdraví a dokázaly dobře zasytit. Stejnou roli hrají i dnes – jsou zdrojem bílkovin, vápníku a obsahují celou řadu důležitých vitaminů.

Zjednodušeně lze říci, že každá země na světě má své vlastní a osobité sýrové speciality. Nejčastěji se vyrábějí z kravského mléka, kozího nebo ovčího mléka, existují ale i varianty z buvolího nebo jačího mléka.

K největším sýrovým velmocím patří Francie, Itálie, Švýcarsko a Nizozemsko, zvučné jméno má v této oblasti také Velká Británie nebo Řecko. Pokud patříte mezi milovníky sýrových specialit z celého světa, následující kvíz pro vás bude hračka.

KVÍZ pro milovníky sýrů Vyzkoušejte své znalosti v kulinářském kvízu zaměřeném na sýry z celého světa. Kolik odpovědí budete mít správných? close info Katarzyna Hurova / Shutterstock Kvíz pro milovníky sýrů question Zahájit kvíz

Podle čeho vybírat sýry?

Při výběru sýra samozřejmě rozhodují v první řadě chuťové preference a také způsob, jakým chcete sýr v kuchyni využít. Při nákupu konkrétních produktů se vyplatí číst etikety - dobrým vodítkem z hlediska kvality může být například známka chráněného zeměpisného označení nebo ověřená pečeť.

Na obalu by měl být vždy uveden původ sýra, druh mléka, trvanlivost a dále obsah soli, tuku a případně jiných přídatných látek. Zvýšenou pozornost těmto informacím by měli věnovat lidé, kteří jsou z důvodu zdravotního stavu nuceni hlídat si jídelníček – příliš slané sýry například nejsou vhodné při vysokém tlaku a onemocnění ledvin, příliš tučné při problémech s nadváhou a cholesterolem. Těhotné ženy by se měly raději vyhnout konzumaci sýrů s ušlechtilou plísní.

Zdroj: redakce Dům&Zahrada, bezpecnostpotravin.cz