Krásná hudba, dobrý text a spojení dvou osobitých hlasů je téměř jistou zárukou úspěšného hitu. Připomeňte si nejslavnější české duety v kvízu a zkuste odpovědět správně na všechny otázky.

Duety mají v hudební historii zvláštní místo – jedinečná spojení osobitých hlasů dávají vzniknout písním, které si získávají posluchače mnoha generací. Řada z nich patří k hitům, jež se hrají už desítky let a patří mezi to nejlepší, co v české populární hudbě vzniklo. Některé z nich byly jednorázovou spoluprací, jiné se staly základem dlouholetých hudebních partnerství.

close info Profimedia zoom_in Kvíz: Slavné české duety Karel Gott a Marta Kubišová

Zajímavým fenoménem českých duetů je jejich původ – v mnoha případech slavných šlágrů se totiž jedná o cover verze zahraničních písní, najdeme mezi nimi ale samozřejmě i velké množství originálů.

Připomeňte si hity Karla Gotta, Waldemara Matušky, Petra Hapky, Hany Zagorové, Evy Pilarové a mnoha dalších zpěváků i zpěvaček v následujícím kvízu. Některé otázky pro vás budou snadné, u jiných budete muset zapátrat v paměti a snad se i dozvíte něco nového a zajímavého. Hodně štěstí!

Kvíz: Slavné české duety. Znáte je všechny?

