Začátek nového školního roku se nezadržitelně blíží, a proto jsme pro vás připravili speciální kvíz věnovaný slavným učitelům a žákům v českých filmech a seriálech.

Konec prázdnin se blíží a už za týden odstartuje nový školní rok. Děti čeká návrat do školních lavic a rodiče mají před sebou tradiční zářijový shon, který zahrnuje nákup školních potřeb, objednávání obědů, přihlašování do kroužků, placení příspěvků, zařizování lékařských prohlídek a spousty dalších úkolů.

Než to všechno vypukne, můžete si oddechnout u našeho filmového kvízu a připomenout si oblíbené příběhy ze školního prostředí a jejich protagonisty i tvůrce.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kvíz: Slavní učitelé a žáci v českých filmech a seriálech. Zvládnete všechny otázky na jedničku? (Dívka na koštěti)

Česká kinematografie má ve ztvárnění školního života bohatou tradici a řada scének i výroků už neodmyslitelně patří do naší kultury i lidové slovesnosti. Připravili jsme pro vás kvíz, který vás zavede do světa slavných učitelů a žáků, kteří baví diváky i po mnoha letech od premiéry. Otestujte si své znalosti a zjistěte, jak dobře si pamatujete tyto ikonické postavy a nezapomenutelné hlášky. Podaří se vám všechny otázky zvládnout na jedničku? Pojďte to zjistit!

Kvíz: Slavní učitelé a žáci v českých filmech a seriálech close info Profimedia / Profimedia Kvíz: Slavní učitelé a žáci v českých filmech a seriálech. Zvládnete všechny otázky na jedničku? (Pelíšky) question Zahájit kvíz

