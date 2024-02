Náš nejznámější Karlův most se proslavil architekturou, svým stářím nebo legendou o vejcích použitých při jeho stavbě. Ale to asi víte. Dokážete odhalit i jiné tajnosti legendárního mostu?

Tušíte, kdo našemu nejslavnějšímu mostu navrhl jméno? Díky komu po něm pár let jezdily tramvaje? Nebo která socha, jež ho zdobí, má minimálně 30 000 kopií po celé Evropě? Pusťte se do našeho kvízu a odhalte skryté tajnosti Karlova mostu. A až budete v Praze, projděte se po něm a na chvíli zastavte. Odsud se nabízí nejhezčí pohledy na naše hlavní město.

Tenhle dokument o Karlově mostu vás bude opravdu bavit. Mimo jiné uvidíte i model stavby:

Zdroj: Youtube

Odhalte tajnosti našeho nejslavnějšího mostu Pražský Karlův most je náš nejslavnější, současně jde o druhý nejstarší kamenný most v česku, který se dochoval do současnosti. close info DaLiu Pražský Karlův most je krásný celoročně, za každého počasí a v každé roční době. question Zahájit kvíz

Ikona ikon

Pražský Karlův most se začal budovat za vlády Karla IV., císaře římského a krále českého i německého. Ale není nejstarší dochovanou stavbou svého druhu u nás, tou je kamenný most v Písku. Karlův most byl uvedený do provozu v roce 1378, nicméně dokončený byl až roku 1402. Měří 515,76 metru.

close info Catarina Belova zoom_in Náš nejslavnější most si vzal na paškál David Černý, autor projektu Milujuprahu.cz. Výsledkem je poutavá kniha Tajemství Karlova mostu

Chcete se dozvědět více?

Před pár měsíci spatřila světlo světa kniha Davida Černého nazvaná Tajemství Karlova mostu. Hned v úvodu se dozvíte, že se mohl jmenovat most svatého Víta. Dále i to jak náš ikonický most ovlivnily povodně. Nebo jak byste měli provést rituál pro splnění svého přání a které místo na mostě je pro tento úkon nejvhodnější. Kde uvidíte dost možná nejfotografovanější balkonek na světě. A zjistíte i řadu dalších zajímavostí stejně jako ryze praktických informací. Mimo jiné získáte rovněž perfektní přehled o sochařské výzdobě Karlova mostu. Nás kniha opravdu bavila, užijte si ji i vy.

Zdroj: denik.cz, praha.eu, Grada, muzeumkarlovamostu.cz