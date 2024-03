Velikonoční hlavičku neboli nádivku jistě znáte, ale co líto, pekání nebo šmigrust? A víte, proč se používá pomlázka? Poměřte svoje vědomosti s naším kvízem. Uhádnete všechno?

Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanský svátek a současně oslava jara. K nim patří i tradice, které se u nás stále dodržují. Šlehání pomlázkou znají i lidé z města, ale tušíte, kdy tento zvyk vlastně vznikl?

Nabízíme srozumitelný návod na pletení pomlázky z 8 prutů (9. prut slouží jako rukojeť):

Zdroj: Youtube

Velikonoční slovníček. Znáte dobře tradice spojené se svátky jara? Znáte dobře velikonoční tradice? A víte, proč se používá pomlázka nebo kde vzaly svoje kméno kraslice?

Jak to bylo s pomlázkou

Co symbolizuje šlehání pomlázkou? Pokud bychom se vrátili do předkřesťanského období, odpověď by zněla takto. Pomlázkovou „šlehačku“ tenkrát dostávaly nejen dívky a ženy, aby byly krásnější, zdravější a mladší.

Tento obyčej si na vlastní kůži užili také chlapci a pánové a dokonce i hospodářská zvířata. Ostatně slovo pomlázka tomu napovídá – vyšlehat rovná se pomladit. Nicméně Mistr Jan Hus tento zvyk vykládal zase trochu jinak, podle něj měl „potlačit tělesné pudy“.

Přejeme vám veselé Velikonoce

Jak přišly kraslice ke svému jménu

V našich končinách se vajíčka kdysi barvila červenou, tato barva znamenala život. Tehdy se používala staroslověnština a krásný znamenalo červený. Proto se ozdobeným vajíčkům začalo říkat kraslice.

Přejeme vám veselé Velikonoce

