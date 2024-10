Chtěli jste lanovku? Máte ji mít. Lanová dráha na Petřín se dočkala zpracování z legendární české stavebnice SEVA. Prohlédli jsme si ji sestavenou na letošním Designbloku 2024 a zjistili jsme k ní další podrobnosti.

Podobně jako ikonické stavby typu Opery v Sydney mají své modely ve stavebnicích, i lanová dráha Petřín se nyní dočkala vlastní verze stavebnice. Studio Anna Marešová designers, známé svými počiny ve veřejné dopravě, ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) představila na letošním ročníku mezinárodního festivalu Designblok projekt nové lanovky na Petřín.

close info Studio Anna Marešová designers zoom_in Podoba nové lanovky na Petřín

Vedle samotného návrhu byl k vidění i model této ikonické lanovky, vytvořený z legendární české stavebnice SEVA. Stavebnici bude možné během letošního podzimu možné zakoupit na Fanshopu DPP a na lanovkanapetrin.cz. Je určena zájemcům od 6 let věku a skládá se z téměř 800 dílů.

V září naposledy

Stávající vozy 3. generace lanové dráhy Petřín vyjely na svou pouť v pátek 13. září 2024 naposledy. Extrémní množství srážek poškodilo trať natolik, že DPP byl nucen její provoz, který měl skončit začátkem nového roku, ukončit již nyní. V létě 2026 DPP předpokládá obnovení provozu petřínské lanovky, cestující se budou moct svézt novými mrkajícími vozy, za jejichž designem stojí studio Anna Marešová designers.

close info Studio Anna Marešová designers zoom_in Lanovka na Petřín - stavebnice SEVA

„Aby se lidem do té doby po lanovce nestýskalo, připravili jsme pro veřejnost ve spolupráci s DPP vozy nové lanovky v netradiční podobě, kterou jí dala česká stavebnice SEVA. Poprvé spatřila světlo světa na letošním Designbloku,” popisuje Anna Marešová, designérka, která sbírá uznání i na mezinárodní scéně.

„Byla to zase nová zkušenost dělat stavebnici, nejprve se vytvořil velký model, který také můžete na Designbloku vidět a z něj se teprve vytvořila malá stavebnice,” doplňuje Anna Marešová svou novou zkušenost.

close info Václav Maletínský zoom_in Designblok 2024 SEVA

Po ukončení technické dokumentace s firmou Doppelmayr vznikly finální vizualizace, jak bude lanovka vypadat, poté, co projekt prošel téměř ročními přípravami pro výrobu. „Mám velkou radost, že se nám podařilo udržet v téměř nezměněné podobě původní návrh. Některé změny jsou dokonce k lepšímu. Například v horní části lanovky jsou místo sedaček opěrky. Byla potřeba mít v té části přístup do stěny lanovky a ve výsledku to celé lanovce pomohlo. A takových situací je tam nespočet. V příštím roce nás čeká výroba lanovky, na to se moc těším,” uzavírá Anna Marešová.