Chorvatsko je jedním z nejoblíbenějších dovolenkových cílů Čechů. A také patří mezi TOP 10 cestovatelských destinací pro rok 2024 podle prestižního časopisu Lonely Planet. Ale pokud jedete do Chorvatska po delší době, dejte si pozor na mnohé změny, abyste neplatili zbytečné pokuty a poplatky.

Od loňska se v Chorvatsku platí eurem. Ale některé změny vás můžou překvapit, i kdybyste se do Chorvatska vraceli po roce. Jedním z "dárečků" pro turisty je aktuální zdražení mýtného od července do konce září. Na co si ještě dát pozor, pokud si chcete dovolenou v Chorvatsku užít bez problémů a bez pokut?

Opravdu si myslíte, že jste v Chorvatsku viděli všechno?

Zdroj: Youtube

Pozor na nový zákon

Od letošního roku v Chorvatsku platí nový zákon o cestovním ruchu, který dává místním úřadům, včetně oblíbených turistických letovisek, velké pravomoci. Župy, města a obce si tak samy můžou regulovat například nové možnosti ubytování nebo zřizování nových restaurací či barů. Ale i to, jestli vás budou chtít (jemně řečeno jde o regulaci počtu turistů). Lze se setkat například i s tzv. ekologickým poplatkem (mělo být jít o poplatek pro turisty, kteří navštíví dané místo jen na 1 den).

close info Dave Z / Shutterstock zoom_in Chorvatsko, Dubrovník. Vloni ho "proslavila" fáma o poplatku za tahání kufrů na kolečkách v centru města

Pokuta za "nahoře bez"

Na mnoha místech můžete dostat pokutu už jen za to, že chodíte po městě v plavkách, což pro muže znamená i plavky v podobě kraťasů a odhalená hruď (bez trička, košile). Pozor i na děti, ani ty se všude nemůžou "producírovat" nahaté. Stejně tak někde vadí, když si ručníkem "blokujete" místo na pláži.

Ovšem tahle opatření nejsou novinkou letošního roku. Tou naopak je to, že v některých městech včetně Puly se setkáte se zákazem konzumace tvrdého alkoholu na plážích i "pobytu bez plavek".

Co ještě vadí

Stále vadí konzumace alkoholu obecně na veřejných místech. Neplatí ani to: "kde si ustelu, tam si lehnu". V Chorvatsku je zákaz nocování "pod širákem". Mezi další zákazy podle kalkulator.cz patří šplhání po památkách, spaní na veřejných místech včetně parků nebo močení či zvracení na veřejných prostranstvích.

Pokud jedete do Chorvatska s pejskem, podívejte se, kde ho tam chcete venčit, bez vodítka to jde jen na některých místech. A totéž platí pro pláže. Jinak riskujete pokutu.

close info Barbara Strelar / Shutterstock zoom_in Ani roztomilý pejsek plemene Welsh Corgi nemá vstup na pláž automaticky povolený. Podle Chorvatského turistického sdružení byste na většině hlavních pláží letovisek neměli čekat povolení vstupu psů

Alkohol za volantem?

Tohle je oblíbené téma: v Chorvatsku platí pro řidiče určitá tolerance alkoholu v krvi, jde o půl promile. Ale není dobré se na to spoléhat, stačí malý dopravní přestupek (například mírné překročení rychlosti v obci) a při kontrole můžete z peněženky vytáhnout pěkných pár desítek euro. Tolerance alkoholu má také omezení, mimo jiné neplatí pro řidiče mladší 24 let.

Bacha na bankomaty a platby kartou

O peníze můžete v Chorvatsku přijít nejen kvůli pokutám. Při výběru peněz z bankomatů se někde platí poplatky, jinde je výběr zdarma (nejbezpečnější je výběr na pobočkách bank). Pozor na poplatky zvané surcharge fee nebo access fee (jde o poplatky samotných provozovatelů bankomatů).

A rovněž pozor na službu DCC (Dynamic Currency Conversion): když ji spatříte na obrazovce bankomatu nebo platebního terminálu pro úhrady platební kartou, zbystřete. Jde o službu, která vám nabízí vybrat si, v jaké měně chcete platit. Nicméně kurz stanovuje poskytovatel (provozovatel) zařízení a na 99 procent pro vás nebude výhodný, naopak. Nejlepší je platit v místní měně (v Chorvatsku v eurech). Více o DCC se dozvíte zde.

Nezapomeňte na doklady

Připomínáme: do Chorvatska potřebujete občanský průkaz nebo cestovní pas.

„Pokud cestujete s dětmi, nezapomeňte na jejich cestovní pas, domácím mazlíčkům pak přibalte evropský petpas,“ uvádí Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz. A dodává, že pokud jedete autem, ještě potřebujete zelenou kartu jako doklad o pojištění a rovněž malý technický průkaz.