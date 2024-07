Šetřete svou peněženku i přírodu a přijďte si nasbírat ovoce nebo i ořechy na místa, kde vám za to nikdo hlavu neutrhne. Je to totiž legální. Prospějte sobě, budete na čerstvém vzduchu, ale i ostatním.

Jeden člověk těžko může zmapovat, kde všude v Česku se dá trhat ovoce a ořechy zadarmo. Ale když se sejde parta nadšenců, je to jiná káva. Právě díky nim vznikla praktická mapa na-ovoce.cz. Stačí v ní klikat podle místa/města a druhu ovoce, ořechů či bylinek, a hned uvidíte, kam se dá vyrazit s košíkem.

Mezi zapomenuté ovoce patří například plody jeřábu oskeruše. Také vám připomínají hrušky?

Neupejpejte se a jděte si natrhat

Dali byste si moruše? Tohle vynikající ovoce můžete trhat dokonce i v Praze. Nebo snad sladkou hrušku? Voňavé jablíčko? Víte, jak plodí kdoulovec nebo kdouloň a co to vlastně je? Klikněte na "ovocnou" mapu a zjistíte to raz dva. A pak můžete jít do přírody, na vesnici nebo i do města a užít si ovoce zadarmo.

Slaďoučké mirabelky mají léčivé účinky

Na ovoce zve na ovoce

Za mapou na-ovoce.cz stojí stejnojmenná neziskovka, díky níž je tento praktický přehled veřejně přístupných míst s ovocnými a jinými stromy k dispozici pro všechny. Prostřednictvím webu a mobilní aplikace nabízí mapy s GPS polohami, fotografiemi a popisky, nejde se nevyznat.

Ale nemusíte ovoce jen užívat, také se můžete přidat k lidem, kteří mapují nová místa. Aby si i někdo další mohl natrhat třeba pár meruněk. Připomenout si, jak chutnají mirabelky. Nebo se osvěžit švestkami či jinými, mnohdy už zapomenutými druhy ovoce.

Spousta ovocných sadů je i v Praze

Neziskovka rovněž spoluorganizuje výsadby veřejných ovocných sadů a alejí, to je další šance pro nás ostatní, abychom se také přidali. Nebo inspirovali. Ale má i přehled o sadech, které už stojí. Například v Praze existuje několik desítek ovocných sadů. Na-ovoce.cz opravdu detailně prozkoumalo 15 pražských sadů a výsledkem je užitečná kniha Pražské ovocné sady.

Díky ní zjistíte třeba i to, kde jsou k mání zapomenuté odrůdy našich babiček. Možná si někdo z vás ještě vzpomene, jak chutná například jablko Matčino. A pokud ne, kniha vám prozradí, kde Matčino v Praze roste.