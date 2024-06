Plzeň láká celou rodinu na 3D výlety. Pod zemí, na zemi a ještě v oblacích

Marcela Škardová 25. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Myslíte si, že znáte Plzeň jako svoje boty? Naše tipy na výlety vás vyvedou z omylu. Slibujeme doslova 3D zážitky. Zveme vás do hlubin země, pak zpátky na zem a ještě do výšky. A odvážné turisty lákáme rovnou do oblak.

