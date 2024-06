Americký moderátor televizní stanice Fox News, Sean Hannity, se rozhodl prodat svou impozantní nemovitost na ostrově Long Island. Tento mini zámek, který se může pochlubit luxusním vybavením a půvabnou polohou u zátoky Oyster Bay, přichází na trh s cenou 13,75 milionu dolarů.

Jen pár měsíců poté, co moderátor oznámil svůj přesun z New Yorku na Floridu, uvádí hvězda Fox News Sean Hannity na trh svou rozlehlou nemovitost na Long Islandu za 13,75 milionu dolarů. Prozkoumejme, co toto exkluzivní sídlo nabízí a proč se moderátor domu zbavuje.

Exkluzivní pohled na mini zámek

Společnost s ručením omezeným napojená na Hannityho koupila nemovitost na nábřeží za 8,5 milionu dolarů v roce 2008. Nemovitost najdete na pozemku o rozloze téměř 6 akrů a nachází se na Centre Island, malém ostrově zhruba 40 mil východně od Midtown Manhattan. Dům má sedm ložnic a soukromý dok v Oyster Bay.

Mini zámek na Long Islandu prodává Sean Hannity za 13,75 milionu dolarů

V uzavřeném areálu je bazén, tenisový kurt či golfové hřiště. Dům má klasickou kamennou a šindelovou fasádu. Uvnitř je formální obývací pokoj a jídelna, odkud je výhled na záliv, zatímco bar má tmavě modré skříňky, které upoutají vaši pozornost.

Jak vypadá interiér domu?

Interiér domu se unáší na vlně světlých barev. A přesto nepůsobí nudně. Například jedna z koupelen je celá bílá, a přesto zaujme nejen díky svému kruhovému půdorysu, ale také díky zajímavým skříňkám, volně stojící vaně či sprchovému koutu. Dominantou je bezpochyby bar, který zaujme především kombinací tmavě modré barvy se zlatými kontrasty. Ty se vyskytují nejen na úchytkách, ale také tvoří police na skleničky.

Proč se rozhodl pro prodej

Hannity koupil v roce 2021 byt v Palm Beach za 5,3 milionu dolarů. Ve své show moderátor řekl, že jeho hodnoty jsou více v souladu s politiky na Floridě. Navzdory luxusnímu a klidnému prostředí, které tento dům poskytuje – spolu s tím, že je jen 40 mil východně od New Yorku – Hannity neměl problém jej uvést na trh.