Zpěvák slavné kapely Train, Pat Monahan, se rozhodl prodat svou nádhernou vilu u jezera nedaleko Seattlu. Nemovitost s pěti ložnicemi a vlastním molem u jezera Sammamish nyní čeká na nového majitele – a to za necelých 8 milionů dolarů.

Pat Monahan, frontman kapely Train, si tuto nádhernou vilu v oblasti Seattlu pořídil v roce 2011 za přibližně 2,95 milionu dolarů. Společně s manželkou Amber Peterson se pustili do rozsáhlé rekonstrukce, která proměnila dům v dokonalé rodinné útočiště. Nyní je však čas se posunout dál a Monahan nabízí svou nemovitost k prodeji.

Zdroj: Youtube

Vila s výhledem na jezero a vlastní pláží

Tato výjimečná vila o rozloze 5 537 čtverečních stop (přibližně 514 m²) leží přímo u jezera Sammamish, což z ní dělá ideální místo pro milovníky přírody a klidu. Vila se pyšní vlastním molem, kde si nový majitel může zakotvit svou loď. Soukromá pláž byla navíc speciálně upravena tak, aby byla ekologicky šetrnější k okolnímu prostředí.

close info profimedia.cz zoom_in Pat Monahan nabízí luxusní vilu u Seattlu za 8 milionů dolarů

Luxusní interiér plný přírodních materiálů

Při vstupu do domu vás přivítá impozantní vstupní hala se schodišti vedoucími jak do horního patra, tak do suterénu. Právě zde se nachází mnoho lákadel včetně druhého obývacího pokoje s krbem a vinným sklepem, který nadchne všechny milovníky dobrého vína. Hlavní patro domu nabízí propojený obývací pokoj s velkými okny a výhledem na jezero, kde najdete krb na dřevo a vestavěné knihovny.

Prostorná kuchyně pro kulinářské nadšence

Kuchyně v Monahanově vile je snem každého kuchaře. Dominantou je velký ostrůvek s dostatkem úložného prostoru, kde najdete i malou lednici na nápoje a velký dřez. Dřevěné trámy a moderní spotřebiče dodávají prostoru útulný a elegantní vzhled. Jen kousek od ostrůvku je velké okno s výhledem na jezero, pod kterým se nachází neformální jídelní koutek.

Vybavení pro odpočinek i zábavu

Nemovitost se může pochlubit pěti ložnicemi, z nichž každá má vlastní charisma. Hlavní ložnice v nejvyšším patře má svou soukromou terasu s výhledem na jezero, vestavěné knihovny, krb a připojenou luxusní koupelnu se sprchou i volně stojící vanou s výhledem na jezero.

Dalším lákadlem je zábavní suterén, kde najdete druhou kuchyňku, hernu s kulečníkem a přímý vstup na zahradu, kde se nachází vířivka a posezení.

Klid a soukromí u jezera

Dům se nachází v klidné části jezera Sammamish, kde nejsou povoleny rychlé lodě, což zajišťuje absolutní klid a soukromí. „Toto místo je plné dobrých vzpomínek, tepla a pozitivní energie,“ uvedl Monahan. Přiznal, že opustit tento dům nebude snadné, ale čas na změnu je nevyhnutelný.

Pokud hledáte výjimečný dům na klidném místě, kde můžete relaxovat s rodinou a přáteli, tato nemovitost je rozhodně něco, co stojí za pozornost. Za 8 milionů dolarů vám nabízí vše – luxus, komfort a nádherné přírodní okolí.