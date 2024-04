Herečka a manželka prince Harryho, Meghan Markle, opouští svůj dům za 21 milionů dolarů. Najdete jej v Montecitu. Vévodkyně dům vyměnila za skromnější kousek nacházející se ve stejné lokalitě. Nádherný statek, který si pronajala, bude sloužit jako kulisa její kuchařské show.

Meghan Markle je v jednom kole. Jen v letošním roce se pustila hned do několika projektů, mezi nimiž je například značka American Riviera Orchan, kde představila vlastní džem. Nyní herečka spojila své síly s Netflixem. Je to už podruhé v řadě. Poprvé se na této streamovací platformě představila i se svým mužem v dokumentu pojednávajícím o jejich životech. Nyní půjde o Meghaninu kuchařskou show.

Podívejte se do kuchyně Meghan Markle

Podívejte se na dům, ve kterém pár žije:

Zdroj: Youtube

Jak jsme již řekli, Meghan se rozhodla podělit se svými fanoušky nejen o to, co vaří k obědu, ale i o to, co pěstuje na zahradě. Pořad se však nebude natáčet přímo u ní doma, ale v domě, který si pro tyto účely pronajala. Dům stojí jen kousek od místa, kde bydlí se svojí rodinou. Pronajatý dům je rozhodně levnější než jejich obydlí v hodnotě 21 milionů dolarů.

close info profimedia.cz zoom_in Meghan Markle opuští jeden dům, zatímco si pronajímá další.

Co vám můžeme o domě prozradit?

Kuchyni si žena pronajala v domě za 5 milionů dolarů. Patří filantropům Tomovi a Sherri Cipollovým. Práce na novém projektu jsou znát již nyní – v okolí domu už si můžete všimnout produkčního a kamerového vybavení, nechybí ani vozidla a stany.

Krásným doplňkem domu ve venkovském stylu jsou citronové a avokádové háje. A určitě se budou hodit. Show se totiž nebude natáčet jen v interiéru domu, ale také v zahradě.

Zdroj: housebeautiful.com, sg.news.yahoo.com