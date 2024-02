Neuplyne ani týden, aby se nějaká celebrita nevynořila s novou zaručenou dietou. Zkusíte-li ji, možná i trochu zhubnete. Jakmile ale přestanete striktně dodržovat pravidla „plánu“, původní kila se vrátí i s posilami. V článku najdete několik důležitých věcí, na které byste se měli zaměřit, abyste nespadli do dietní pasti.

Mnoho lidí se nechá zlákat lákavou možností shodit kila, aniž by museli změnit stravovací návyky nebo začít chodit do posilovny. Zapomínají, že neexistuje žádná zázračná pilulka ani „superpotravina“, která pomůže zhubnout a váhu si udržet, aniž by si osvojili zdravý životní styl.

Ačkoli módní diety obvykle prohlašují, že jsou nejmodernější, vyvinuté na základě nejnovějších vědeckých poznatků, většina jen recykluje nápady, které už nějakou dobu kolují – v některých případech i více než století.

Tak třeba:

Dieta s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem sacharidů byla poprvé popsána v roce 1863 Williamem Bantingem, který se řídil dietními radami svého přítele, britského lékaře.

Teorie newyorského lékaře Williama Howarda Haye, že bílkoviny a sacharidy by se nikdy neměly kombinovat v jídle, byla populární ve dvacátých a třicátých letech minulého století a stále se objevuje v knihách o dietách.

Každý, kdo propaguje „přirozenou“ stravu, je asi o 190 let pozadu oproti originálu. Reverend Sylvester Graham začal v roce 1830 kázat Američanům o přírodních potravinách.

Co jsou to módní diety?

Upoutají na první pohled, protože propagují „rychlé řešení“ bez velkého úsilí. Což je velmi lákavé, tak proč ten zázrak nezkusit? Tyto dietní hvězdičky většinou přinesou krátkodobé zlepšení „tukového“ problému, ale z dlouhodobého hlediska jsou zřídkakdy úspěšné.

Studie totiž ukazují, že lidé, kteří při dodržování módní diety zpočátku zhubli, nakonec během následujících šesti měsíců tuto váhu opět získali. To často vede k deziluzi, nenávisti k vlastnímu tělu a negativnímu vztahu k jídlu.

Jste chronický dietář?
Ano, diety držím prakticky nepřetržitě. • 29%
Tak jednou do roka zkusím něco schodit. • 59%
Ani to nezkouším, vím, že nevydržím. • 13%
Hlasovalo: 70

Jak je poznat?

Zaujala vás Whole30, paleo, keto, Weight Watchers či snad raw food dieta? To jsou namátkou vybrané největší hity současnosti. Všechny zaručené, ale ve všech najdete společné charakteristické znaky, které je řadí mezi módní diety.

Slibuje „rychlé řešení“

Démonizuje určité potraviny, rozděluje je na „špatné“ a „dobré“

Vynechává nebo výrazně omezuje některé skupiny potravin

Přísahá na ně nějaká celebrita, influencer na sociálních sítích či jiní placení propagátoři

Je dočasná nebo neudržitelná

Má přísná pravidla

Propaguje „superpotraviny“

Chybí důkladný výzkum

Říká, že cvičení je zbytečné

Zní příliš dobře na to, aby to byla pravda

Proč módní diety nefungují

Diety celebrit zkrátka nemohou z dlouhodobého hlediska fungovat. Jistě, pokud budete několik dní pít pouze vývar, půjdou kila dolů. Nicméně váha se vrátí a spolu s ní i několik kilogramů navíc. Je to proto, že při mnoha zázračných hubnoucích metodách ztrácíte vodu a svalovou hmotu.

Zde jsou tři hlavní důvody, proč módní diety nefungují:

1. Jsou nevyvážené

Mnoho módních diet vyžaduje vyřazení určitých potravin, makroživin, nebo dokonce celých skupin potravin. Tím dochází k nerovnováze živin, přičemž z přesvědčivých, na důkazech založených údajů víme, že úspěšné stravovací návyky, které podporují zdravou hmotnost, zahrnují širokou škálu potravin bohatých na živiny.

2. Jsou neudržitelné

Módní diety nabízejí krátkodobé výsledky, které není možné udržet po delší dobu. Titulky jako "zhubněte 10 kilo do tohoto víkendu“ jsou na první pohled nereálné.

Protože jsou módní diety neudržitelné, nemáte šanci, abyste po návratu k normálu udrželi svůj nový štíhlý pas. Regulace hmotnosti je dlouhodobá záležitost, která vyžaduje trvalé změny životního stylu.

close info Prostock-studio / Shutterstock zoom_in Studie totiž ukazují, že lidé, kteří při dodržování módní diety zpočátku zhubli, nakonec během následujících šesti měsíců tuto váhu opět získali. To často vede k deziluzi, nenávisti k vlastnímu tělu a negativnímu vztahu k jídlu

3. Chaos v metabolismu

Zázrační tukožrouti často pracují proti vašemu organismu, místo aby s ním spolupracovali. Vaše tělo je chytré a má způsoby, jak se přizpůsobit a adaptovat na vnější faktory, jako když jim drasticky snížíte příjem kalorií nebo vyřadíte většinu sacharidů. To je důvod, proč často vyvedou metabolismus z rovnováhy.

Všechny módní diety se opírají o vějičku rychlého řešení. Je lákavé si myslet, že můžete rychle a bez většího úsilí zhubnout, ale bohužel to není způsob, jakým si udržíte váhu.

Zdroj: priawellness.com, webmd.com, emtexas.com