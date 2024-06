Nejhorší období na alergie je jaro. Ale ani v létě se nám alergeny často nevyhýbají. Přečtěte si, jaké jsou nejčastější letní alergeny a co dělat, pokud se dostaví silná alergická reakce.

I v létě se kolem nás vyskytují různé alergeny, které způsobují nepříjemné kýchání, svrbění nosu, slzení očí či kopřivku. Mezi ty nejčastější, které v letních měsících ohrožují zdraví citlivých jedinců, patří pyl různých rostlin, sluneční záření nebo třeba jedy, které se po bodnutí hmyzem dostanou do našeho organismu.

Pylové alergeny

Ačkoliv mnoho lidí trápí pylová alergie na jaře, alergiky může nepěkně potrápit i v letním období. Na polích kvete luční kvítí, seče se tráva, suší seno nebo se sklízí obilí. Ve vzduchu tak poletují pylové částice a prach. Mezi nejčastější pylové alergeny patří řepka, pampeliška, kukuřice, jitrocel, obiloviny, hořčice, kopřiva, vojtěška a lípa.

Pyl z rostlin se usazuje lidem na kůži, v nose, v očích i na průduškách. Poté se může dostavit vodnatá rýma a dýchací obtíže, pacienti si stěžují na zarudlé a slzící oči, ucpaný nos nebo také svědění.

Na pylové alergie pomáhá nošení slunečních brýlí, které ochrání oči před zarudnutím. Doporučuje se také zvýšená hygiena, protože i ve vlasech a na rukou se může pyl snadno uchytit. Vyplatí se také měnit často oblečení. Jakmile přijdete domů, převlečte se a pověste oblečení ven, aby vás doma pyl nedráždil.

K dispozici jsou také protialergické léky, které by měli alergici užívat pravidelně a rozhodně je během nebezpečné sezóny nevysazovat.

Podívejte se na užitečné rady, jak se poprat s alergií, přímo z lékárny:

Zdroj: Youtube

Pozor na štípnutí hmyzem

Bodnutí od včely, vosy nebo sršně může být nejen velmi nepříjemné, ale v některých případech také životu nebezpečné. Pokud člověk dostane žihadlo, postižené místo většinou zarudne, oteče a může také svědit. U alergiků se ovšem může dostavit také anafylaktický šok a v takovém případě je nutné okamžitě navštívit lékaře.

Často se stává, že hmyz člověka štípne v trávě, nechoďte proto bez obuvi. Když uvidíte hmyz, nemáchejte zbytečně rukama, abyste hmyz ještě více nerozdráždili. Zůstaňte v klidu, i když je to těžké. Nejrizikovější místa, na která hmyz může zaútočit, zahrnují krk, jazyk nebo okolí důležitých tepen. Pozor si také dávejte na pití z plechovek. Sladké pití přitahuje hmyz a lezou dovnitř. Hmyz vás tak může štípnout do jazyka nebo do krku.

První pomoc po bodnutí:

Opatrně odstraňte žihadlo (pokud jde o včelu), abyste do rány nevpustili další jed.

Na postižené místo můžete aplikovat mast s hydrokortizonem.

Ránu překryjte chladivým obkladem, který mírní bolest.

Mějte u sebe antihistaminika, která pomohou snížit svědění, otok i vyrážku.

close info DimaBerlin / Shutterstock zoom_in Na místo, kde vás bodl hmyz, můžete aplikovat mast s hydrokortizonem

Alergie na slunce

Nepříjemnou kožní alergickou reakci vám může způsobit také sluneční záření. S alergií na slunce se lidé často setkávají již na jaře, kdy tělo není na všudypřítomné paprsky zvyklé. Často se ale projeví také během prázdninových výletů nebo letních dovolených u moře. Lidé tuto nemoc někdy nazývají solární dermatitida nebo světelná kopřivka.

Mezi příznaky sluneční alergie patří svědění, kopřivka, mokvající pupínky, bolest hlavy, únava a pokles krevního tlaku. Příznaky se obvykle projeví během několika hodin po kontaktu s UV zářením.

A jak sluneční alergii předejít? Mažte se opalovacím krémem s vysokým faktorem, noste pokrývku hlavy a vhodné oblečení. Tělo na sluneční paprsky přivykejte pomalu. Na pokožku také nanášejte poopalovací přípravek, který dodá kůži potřebné živiny.

K léčbě rozvinuté sluneční alergie se využívají celková antihistaminika. Tyto přípravky by měly alergickou reakci zklidnit. Postiženou kůži také chlaďte studenými obklady, na mokvající ekzém použijte neparfémovaný dětský pudr.