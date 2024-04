Květinou neurazíte a uděláte radost. Do vázání kytice se můžete pustit sami, na větší projekty budete zřejmě potřebovat pomoc někoho zkušenějšího.

Kdo by to měl být? Například floristky, které dokážou z květin vyrobit neuvěřitelné kytice a přitom do nich zakomponují věci, které byste možná přehlédli a nechali stranou.

Zdroj: VLM

Gramofonové desky, umělé rohy, paví a pštrosí pera, černá pera kohoutů, proutí různých tvarů a barev. A mezi tím květiny. Vlastně spousta květin. Dokonale ladí a vydrží pospolu ve vysokých, nízkých, baňatých či hranatých vázách.

Inspirace z výstavy

Kde byla tahle nádhera k vidění? Výstava kytic byla součástí nedávné prodejní výstavy orchidejí v Drážďanech. Zřejmě nepřekvapí, že orchideje byly součástí i řady květinových vazeb. Ale převahu neměly. Možná by to uhrály na remízu…

Nejkrásnější kytice a květiny. Výstava v Drážďanech 2024

Dost psaní a vyprávění, dívejte se. Podle našeho názoru je skutečně co obdivovat. Vážíme si všech, kteří květiny pěstují, i těch, kteří je dokážou krásně uvázat a prezentovat.

Kytice, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii, se hodí pro řadu událostí a slavnostních příležitostí. Občas je někdo dostane pro radost, občas jako poděkování. A někdy by se mohly stát i žehličkou průšvihu. Mám dojem, že by to mohlo fungovat…

Zdroj: Dům&Zahrada