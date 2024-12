Patříte mezi milovníky Vánoc? Pak se rozhodně vydejte do jedné ze Santových vesniček, kde na vás dýchá kouzelná atmosféra, kterou všichni známe z amerických pohádek. Kde se vesničky nachází a co vše vás v nich čeká?

Ať jste malý, nebo velký, za to, že patříte mezi milovníky Vánoc, se rozhodně nemusíte stydět. A ačkoliv v našich končinách úřaduje Ježíšek, najde se řada nadšených cestovatelů, kteří si rádi udělají výlet do Santovy vesničky. Čeká na vás spoustu zážitků, na které nikdy nezapomenete.

1. Nejslavnější Santova vesnička ve finském Rovaniemi

Městečko Rovaniemi najdete přímo u polárního kruhu. Nejdříve musíte do Helsinek a pak ještě pokračovat hodinu a půl dalším letem. Odměnou za dlouhý let vám bude slavný zábavní park, ze kterého prý Santa Claus vyráží na saních tažených soby rozdávat dárky všem dětem po celém světě.

Ve vesničce je otevřeno každý den a nachází se zde spousta atrakcí. V centru vesničky je umístěna Santova kancelář, kde mohou rodiče posadit své ratolesti na klín Santa Clausovi. Dále se zde můžete projet sobím spřežením nebo zavítat do Santovy pošty, odkud lze zaslat dopis nebo pohled své rodině kamkoliv po celém světě. Zdejší poštovní uzel ročně odbaví na půl milionu dopisů a přání.

V neposlední řadě se můžete těšit na pohádkovou zasněženou krajinu s množstvím světýlek, žároviček a vánočních ozdob. Během jasných nocí zde můžete zahlédnout také polární záři.

Prohlédněte si Santovu vesničku níže ve videu:

Zdroj: Youtube

2. Santa Claus, Indiana, USA

I ve Spojených státech najdete městečko pojmenované po Santa Clausovi. Nachází se v Indianě a vyrazit do něj můžete po celý rok. Prohlédnout si zde můžete Santa's Candy Castle, kde se vyrábí cukrovinky inspirované Vánocemi. Slavná je zejména tradice pečení kaštanů na otevřeném ohni. Dalším oblíbeným místem je Holiday World & Splashin' Safari, zábavní park, který kombinuje vánoční tematiku s dobrodružstvím a rodinnou zábavou.

A co by to bylo za Santovo městečko, kdyby zde chyběl poštovní úřad, kam tisíce dětí z celého světa posílají své dopisy adresované Santovi. Elfové, Santovi pomocníci, na ně pak odpovídají.

3. Vánoční vesničky v Rakousku

Rakouské vesničky nacházející se v Alpách sice nemají žádné atrakce, jako ty předešlé. Zařadili jsme je do seznamu ale proto, že patří k nejkrásnějším místům, kde můžete zažít pravou sváteční atmosféru. V každé alpské vesničce si můžete vychutnat horký punč, voňavé pečivo nebo si pořídit ručně vyráběné ozdoby a dárky. Celé prostředí je dokonale nasvícené a plné vánočních melodií, což umocňuje pohádkovou atmosféru.