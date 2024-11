Vánoční stromeček je symbol Vánoc. Pojďme se společně podívat na pět nejkrásnějších a nejvelkolepějších vánočních stromků z celého světa, které každý rok fascinují miliony návštěvníků svou nádherou a originalitou.

Vánoční stromky jsou jedním z nejikoničtějších symbolů Vánoc. Některá města a instituce se ale rozhodly posunout tradici o několik úrovní výš a každý rok nás překvapují svými monumentálními výtvory. Připravte se na cestu kolem světa a objevte pět míst, jejichž stromečky přitahují pozornost návštěvníků z celého světa.

1. Rockefellerův vánoční strom, New York, USA

Vánoční strom u Rockefellerova centra je jedním z nejikoničtějších symbolů vánoční sezóny ve Spojených státech. Tato tradice sahá až do roku 1931, kdy dělníci pracující na stavbě centra postavili první strom jako symbol naděje během Velké hospodářské krize.

Každý rok je pečlivě vybírán smrk ztepilý, který splňuje přísná kritéria týkající se výšky, symetrie a zdraví stromu. Letos byl vybrán 70 let starý smrk z Massachusetts, který dorazil do New Yorku 9. listopadu 2024.

Strom je zdoben více než 50 000 LED světly, která jsou rozmístěna na přibližně 8 kilometrech kabelů. Na vrcholu stromu je umístěna trojrozměrná hvězda Swarovski, navržená architektem Danielem Libeskindem, která váží přibližně 408 kilogramů a je pokryta 3 miliony krystalů.

Slavnostní rozsvícení stromu je každoroční událostí, která přitahuje tisíce návštěvníků a je vysílána živě v televizi. Letos se ceremoniál uskuteční 4. prosince 2024 a bude vysílán na stanici NBC. Během této události vystoupí řada známých umělců, včetně skupiny Backstreet Boys, Jennifer Hudson a dalších.

2. Vánoční strom na Trafalgar Square, Londýn, Velká Británie

Vánoční strom na Trafalgarském náměstí v Londýně je každoročním darem norského města Oslo, jako výraz díků za podporu, kterou Velká Británie poskytla Norsku během druhé světové války.

Strom je darován každoročně od roku 1947 a je tradičně zdoben v norském stylu, což zahrnuje jednoduché bílé světelné řetězy. Slavnostní rozsvícení stromu se koná první čtvrtek v prosinci a je doprovázeno zpěvem vánočních koled a dalšími kulturními vystoupeními. Tato událost přitahuje tisíce návštěvníků a je považována za oficiální zahájení vánoční sezóny v Londýně.

3. Plovoucí vánoční strom v Riu de Janeiro, Brazílie

První plovoucí vánoční strom byl vztyčen v roce 1996 a od té doby se stal třetí největší turistickou atrakcí Rio de Janeira, hned po karnevalu a oslavách Nového roku na pláži Copacabana. Každý rok je slavnostní rozsvícení stromu doprovázeno velkolepým ohňostrojem a hudebním programem.

4. Stromek v Galeries Lafayette, Paříž, Francie

Vánoční strom v obchodním domě Galeries Lafayette v Paříži je každoročním symbolem sváteční atmosféry a elegance. Tato tradice sahá až do roku 1976, kdy byl pod ikonickou skleněnou kupolí poprvé instalován obří vánoční strom.

Každý rok je strom navržen s odlišným tématem, které odráží aktuální trendy a kreativitu designérů. Například v roce 2017 byl strom zavěšen vzhůru nohama, což přitáhlo pozornost návštěvníků svou originalitou. Strom je zdoben tisíci světly a ozdobami, které často zahrnují prvky od renomovaných značek a umělců.

5. Vánoční strom na náměstí Svatého Petra, Vatikán

Vánoční strom na náměstí svatého Petra ve Vatikánu je každoročním symbolem Vánoc a duchovní atmosféry tohoto svatého místa. Tato tradice byla zahájena v roce 1982 papežem Janem Pavlem II., který poprvé nechal na náměstí postavit vánoční strom jako symbol světla a naděje.

Každý rok je strom darován jinou zemí nebo regionem, což symbolizuje univerzální povahu katolické církve a její spojení s různými národy. Strom je tradičně zdoben jednoduchými, ale elegantními ozdobami, které často odrážejí kulturu a tradice regionu, odkud strom pochází.