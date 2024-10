Přechod z teplého léta do chladných podzimních a zimních dnů může být náročný. Dopřejte si proto pořádný relax v termálních lázních. Nemusíte ani cestovat daleko, i v Česku najdete skvělé destinace, kde se prohřejete. Ponořte se do minerálních pramenů a užijte si balzám pro tělo i duši.

Když teploty klesají a dny se zkracují, láká nás to do tepla. A co může být lepší než se ponořit do termálních lázní? V Česku najdete řadu lázní, kde vás prameny prohřejí a zregenerují. Minerální termální voda má totiž pozitivní vliv na zdraví – pomáhá při problémech s pohybovým aparátem, zlepšuje krevní oběh a uvolňuje svaly. Navíc si užijete klid, relaxaci a příjemné wellness procedury.

V následujících řádcích vám představíme 5 nejlepších termálních destinací, kam se můžete vydat na podzim a v zimě.

1. Termální lázně Velké Losiny, Olomoucký kraj

Velké Losiny v Jeseníkách patří mezi nejstarší termální lázně v Česku. Již od 16. století sem lidé jezdí za léčebnými pobyty, a to díky bohatým sirným pramenům. Moderní termální aquapark nabízí vnitřní a venkovní bazény, saunový svět, masáže a další wellness procedury. Sirná voda je prospěšná pro klouby a svaly a má protizánětlivé účinky, což přispívá k úlevě od chronických potíží.

Otevírací doba : každý den 10:00–21:00

: každý den 10:00–21:00 Cena za 2,5 hod.: dospělí od 400 Kč, děti, senioři od 350 Kč

Prohlédněte si termální lázně ve Velkých Losinách více z blízka:

Zdroj: Youtube

2. Aqualand Moravia, Pasohlávky, Jihomoravský kraj

Aqualand Moravia není jen o zábavě a tobogánech. Ve všech bazénech je termální voda z místního vrtu s vysokým obsahem síry, která pomáhá ulevit svalům a kloubům. Kromě koupání v termálních bazénech si zde můžete užít saunový svět, vířivky a řadu dalších wellness zážitků.

Otevírací doba : denně 10:00–21:00 hodin

: denně 10:00–21:00 hodin Cena: celodenní vstup pro dospělé od 899 Kč, děti zdarma

Více o Aqualandu Moravia najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

3. Thermalium Lázně Teplice, Ústecký kraj

Teplice jsou známé svými termálními prameny již od středověku. V lázeňském komplexu Thermalium můžete využít léčebné bazény s termální vodou bohatou na minerály, které přispívají k regeneraci těla a podporují hojení chronických onemocnění. Kromě bazénů zde najdete i Kneippův chodník a různé typy saun.

Otevírací doba : denně 7:30–21:00 hodin

: denně 7:30–21:00 hodin Cena: vstupné na 1,5 hodiny od 290 Kč

Lázně Teplice si můžete prohlédnout níže ve videu:

Zdroj: Youtube

4. Saunia Thermal Resort Karlovy Vary

V centru Karlových Varů naleznete Saunia Thermal Resort. Tento moderní resort nabízí termální bazény s výhledem na město, relaxační zóny a širokou škálu saun. Každý bazén obsahuje karlovarskou minerální vodu, která blahodárně působí na dýchací a pohybový aparát.

Otevírací doba : denně 9:00–23:00 hodin

: denně 9:00–23:00 hodin Cena: dospělí 1 hodina od 449 Kč

Více o Saunia Thermal Resortu v Karlových Varech:

Zdroj: Youtube

5. Aquacentrum Janské Lázně, Královéhradecký kraj

Janské Lázně v Krkonoších jsou oblíbenou destinací nejen pro zimní sporty, ale i pro relaxaci v termálních bazénech. Minerální prameny zde mají nižší teplotu, což ocení ti, kdo preferují chladnější koupání. Bazény s termální vodou jsou vhodné pro regeneraci po lyžování či turistických výletech po horách.

Otevírací doba : pondělí–pátek 16:00–21:00, víkendy 13:00–21:00

: pondělí–pátek 16:00–21:00, víkendy 13:00–21:00 Cena: dospělí od 250 Kč za hodinu

Okoukněte termální lázně v Janských Lázních a vydejte se za relaxem do Krkonoš: