Ne všude ve světě si lidé připomínají Velikonoce pomlázkou a kraslicemi. Někde se připravuje omeleta pro tisíc lidí, jinde se zase lidé nechávají bičovat. Podívejte se na pět vybraných nejpodivnějších velikonočních tradic.

U nás v Česku jsou Velikonoce vnímány hlavně jako křesťanský svátek a podle toho vypadají i naše tradice. Po dlouhém půstu se rodiny sejdou u svátečního stolu, na kterém nechybí nejrůznější dobroty. Dopoledne chlapci šlehají děvčata pomlázkou, aby zůstaly mladé, a po obědě zase ženy polévají chlapce vodou. Ne všude ve světě však považují toto velikonoční období za striktně křesťanské a slaví zejména příchod jara.

Zbičovaní dobrovolníci na Filipínách

Zdá se, že obyvatelé Filipín vzali Velikonoce a připomenutí vzkříšení Ježíše Krista velmi vážně. Po celé zemi se v tomto období pořádají průvody, ve kterých jsou dobrovolníci přivazováni ke kříži a nechávají se bičovat řemeny a bambusem. Chtějí tak odčinit hříchy, které spáchali během roku a napodobují poslední Kristovu cestu. Útěchou jim může být, že jsou potom bezplatně ošetřeni.

Obrovská omeleta ve francouzském městě Haux

Na velikonočních oslavách ve Francii by nebylo nic extra zvláštního – tedy jen do té doby, než dojedete do města Haux. Každoročně se tu totiž na Velikonoční pondělí připravuje na náměstí obrovská vaječná omeleta, na kterou bývá použito kolem 4 500 kusů vajíček a může si na ní pochutnat až 1 000 lidí.

Podívejte se na velikonoční tradice ve světě níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Velikonoce plné detektivek v Norsku

Sváteční pohodu Norové nastolují čtením knih. Tradice však velí, že půjde o detektivky. Výraz påskekrims v sobě nese Velikonoce a zločin. Krátce před těmito svátky tak míří na pulty knihkupců spousta nových krváků. Kriminalita vévodí během Velikonoc i televiznímu programu.

Guatemalské barevné koberce

Guatemalské město Antigua během Velikonoc pokryjí pestrobarevné koberce, které jsou předzvěstí doprovodu během Velkého pátku. Tyto dlouhé koberce jsou vyrobeny z květin, ovoce, zeleniny, písku a barevných pilin. Každý koberec je velmi jedinečný a jsou na něm zobrazeny scény znázorňující historii Guatemaly, ale také tradice mayské kultury.

Čarodějnice ve Finsku

Finské děti se na Velikonoce strojí jako čarodějnice a prosí o čokoládová vajíčka. Země tisíců jezer zapojuje také oheň, na Velikonoční neděli jsou časté táboráky. Ty mají obyvatele chránit před čarodějnicemi, které v těch dnech na svých košťatech krouží po okolí.