Autokamery jsou oblíbenou součástí aut nejen profesionálních řidičů, ale i běžných motoristů. Umožňují dokumentovat dění na silnici a mohou být užitečné v případě nehody nebo sporu. Nesprávně umístěná autokamera vám však může způsobit problémy.

Autokamera, pokud je správně umístěná, může být užitečným pomocníkem nejen při vyšetřování nehod, ale i při dokazování přestupků nebo při řešení pojistných událostí. Důležité je dbát na to, aby kamera neomezovala výhled řidiče. Nevhodné umístění kamery může zhoršit bezpečnost jízdy a zároveň přivodit nepříjemnosti v podobě pokuty.

Správné umístění je základ

Autokamera by nikdy neměla omezovat výhled řidiče. Mnoho řidičů ji chybně instaluje do středu čelního skla, což může zakrýt důležitou část silnice a zvýšit riziko nehody. Optimálním místem je prostor za zpětným zrcátkem, kde kamera nebude zasahovat do zorného pole, a přitom bude dobře snímat dění před vozidlem.

Autokamera na předním skle vám může způsobit nepříjemnosti

Jak najít ideální místo?

Nejlepším řešením je umístit autokameru poblíž horní části čelního skla, konkrétně za zpětné zrcátko, kde nebude bránit výhledu. Dále by se měla vyhnout černé tečkované oblasti skla, která může zhoršit kvalitu záznamu. Případně lze kameru umístit na palubní desku, pokud bude stále zachován dobrý výhled na silnici.

Než se rozhodnete, vždy si ověřte, zda kamera nenarušuje váš výhled a jestli pokrývá vše důležité. Vždy platí, že váš výhled z auta musí být prioritou.

Hrozí pokuta? Ano!

Možná vás překvapí, že za špatné umístění autokamery hrozí pokuta. Pokud kamera brání ve výhledu, můžete dostat na místě pokutu od 100 Kč do 1500 Kč, ve správním řízení se pokuta může vyšplhat až na 5000 Kč. Podobně se může stát, že pokutu dostanete i za jiné předměty na čelním skle, například držák mobilu nebo vonný stromeček. Vše, co brání výhledu, je podle zákona přestupek.

Co když cestujete do zahraničí?

Ne všude jsou autokamery povoleny. V některých zemích, jako je Portugalsko nebo Lucembursko, je používání kamer v autech zakázáno. Pokud plánujete cestu do zahraničí, je dobré si předem zjistit místní pravidla, abyste se vyhnuli nepříjemným pokutám.