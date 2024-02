Nominujte osobnosti na ceny Architekt roku a Architekt obci. Zaslouží si to

close info Depositphotos.com

Václav Maletínský 6. 2. 2024 0:26 clock 3 minuty gallery

Do 3. května 2024 lze nominovat významné osobnosti do soutěží Architekt roku 2024 a Architekt obci 2024. Cenu Architekt roku získává každoročně odborník, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice. Ocenění Architekt obci pak přebírá ten, jenž zásadním způsobem přispěl k rozvoji některého z našich sídel.

