Pozitivní myšlení může být klíčem k úspěchu, ale co se stane, když se optimismu začne dařit až příliš? V pracovním prostředí může být neustálý tlak na veselost a štěstí cestou k frustraci a vyhoření. Přečtěte si, jak rozpoznat toxickou pozitivitu, a naučte se, jak s ní bojovat, aby vám v práci spíše neškodila.

Většina z nás by si přála mít kolem sebe kolegy, kteří jsou pozitivně naladění a snaží se vidět věci z té lepší stránky. Co se ale stane, když se z téhle snahy stane až posedlost? Toxická pozitivita je nebezpečný fenomén, který dokáže zničit firemní kulturu, lidské vztahy a pracovní výkon.

Neustálé přikazování, že musíme být „v pohodě“ za každých okolností, může vést k tomu, že budeme přehlížet skutečné problémy, nerespektovat vlastní emoce a nakonec vyhoříme. Jak se tomu vyhnout?

Podívejte se, jak vypadá syndrom vyhoření:

Zdroj: Youtube

Co je toxická pozitivita a proč je nebezpečná?

Toxická pozitivita je stav, kdy se snažíme udržovat pozitivní náladu i tam, kde to není reálné. Vyhýbáme se jakýmkoliv negativním emocím a situacím, které by mohly ohrozit náš pohled na svět.

Místo toho, abychom si připustili, že některé věci nejsou v pořádku, přetváříme si realitu a nalháváme si, že „všechno je fajn“. Tento přístup však vede k vyčerpání a odcizení jak sebe, tak i lidí kolem nás.

Jak poznáte toxickou pozitivitu v práci?

Můžete se s ní setkat v různých podobách. Možná máte kolegu, který nikdy nepřipustí, že by se něco nedařilo, a každou negativní připomínku bagatelizuje slovy: „To nic není, jdeme dál.“ Nebo šéfa, který místo řešení problému trvá na tom, abyste se usmívali a „mysleli pozitivně“. Takové jednání potlačuje reálné emoce a vytváří prostředí, kde není místo pro otevřenou a upřímnou komunikaci.

close info shutterstock.com zoom_in Toxická pozitivita v práci se vám nemusí vyplatit

Dlouhodobé následky toxické pozitivity

Neustálý tlak na pozitivní náladu může vést k nerespektování vlastních pocitů a potlačování skutečných problémů. To může vyústit v syndrom vyhoření, kdy už nebudete schopni zvládat stresové situace, protože jste dlouhodobě ignorovali varovné signály.

Dost možná nebudete mít sílu ani k tomu, abyste vstali z postele. Také to může narušit vztahy mezi kolegy – pokud máte pocit, že vás nikdo neposlouchá nebo nebere vážně, postupně ztratíte motivaci a důvěru v tým.

Jak bojovat proti toxické pozitivitě?

Klíčem k tomu, jak se vyhnout toxické pozitivitě, je najít rovnováhu mezi optimismem a realismem. To znamená, že je důležité přijmout všechny emoce – i ty negativní. Pokud máte špatný den, je v pořádku si to přiznat a nehrát si na to, že je vše v pořádku. Podobně je důležité vytvořit v práci prostředí, kde se mohou otevřeně sdílet jak pozitivní, tak i negativní zážitky.

Tipy, jak zlepšit pracovní atmosféru bez toxické pozitivity: