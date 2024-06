Myslíte si, že ruční práce patří jen do lenošky k televizi, maximálně do lehátka na zahradu? Pokud potkáte někoho v parku, kavárně nebo v městské hromadné dopravě, jak plete či háčkuje (mnozí lidé už obě činnosti od sebe ani nerozeznají), není to blázen, ale průkopník nového trendu. Nebo jen chce trochu naředit všeobecnou mobilo mánii.

Cvakáním jehlic a kmitáním háčku se WWKNIPDAY slaví od roku 2005. Podle bájného zdroje Wikipedie za něj vděčíme pletařce Danielle Landes. Ale den má i své webové stránky https://www.wwkipday.com/about/, které informaci potvrzují.

close info Depositphotos.com zoom_in Oslavte Světový den pletení na veřejnosti, který připadá každý rok na druhou červnovou sobotu. Letos je to 8. 6. 2024

Jeho autorka prostě jen chtěla, aby se lidé věnující se své vášni mezi čtyřmi stěnami navzájem poznali a vrátily se staré tradice setkávání, mezi které patřilo pletení nebo třeba draní peří. Zatímco dnes na osobu pletoucí na veřejnosti lidi koukají jako na exota, dříve bývalo běžné, že se dámy při čaji věnovaly třeba vyšívání.

Možná bude časem rekord

Mimochodem, je to skvělý nápad a výzva pro milovníky rekordů. Co třeba si příští rok dát pletací rande nejen v blízké kavárně, jak řada pletařek už léta činí, ale svolat velký sraz třeba na pražském Václaváku? Letos ještě ne, ale možná to jednou vyjde. Na Václaváku by to nebylo poprvé (jeden pletací sraz proběhl v roce 2016) a snad ani naposledy.

Každopádně tuto sobotu 8. 6. beze studu opusťte své byty, domy a zahrady a ukažte všem na veřejnosti, na čem právě pracujete. Krční páteř tato kratochvíle zatěžuje úplně stejně jako zírání do mobilu, ale díky ní vznikají mimo jiné krásné doplňky do domácnosti, které jsou zrovna in!

close info Jana Šulistová zoom_in Světový den pletení na veřejnosti letos připadá na sobotu 8. 6. 2024. Těší se na něj i autorka článku Jana Šulistová

Kde se potkat s ostatními

Na internetu najdete řadu informací, kde se potkat s lidmi se stejnou láskou k jehlicím a přízi. Letos se můžete vydat třeba na následující místa: