Každá záchrana, obnova nebo objev památky v Česku zasluhuje obdiv a uznání, mezi něž patří i prestižní ocenění Patrimonium pro futuro. Představujeme vám vítěze 11. ročníku.

Výjimečná soutěž má své poslaní obsažené už v názvu, Patrimonium pro futuro neboli dědictví pro budoucnost je odkazem dalším generacím. Národní památkový ústav ji vyhlašuje od roku 2014, také letošní ročník měl devět kategorií. A i když vítězem každé z nich se stal jeden projekt, ve své podstatě vyhrávají všechny.

Kategorie Objev, nález roku

Ocenění získaly výsledky archeologického výzkumu ve Valašském Meziříčí, který se prováděl kvůli stavebním proměnám náměstí. K nejdůležitějším objevům patří odhalení pozůstatků středověkého osídlení z konce 13. století, včetně několika domů s dřevěno-hlinitou konstrukcí. Evropskou raritou je nález kovových předmětů zemědělského a válečného charakteru.

Kategorie Záchrana památky

Vítězem této kategorie se stala unikátní rekonstrukce empírového zámečku s barokními prvky Terezínov v jihočeské Albeři. Stavěl se v letech 1810 až 1815 pro hraběnku Marii Terezii Trauttmansdorffovou. Po zestátnění zámeček začal chátrat, v 80. letech 20. století z něj zůstaly pouze zbytky obvodových zdí. Památka doslova přežila svou smrt díky novému majiteli Milošovi Holubovi, u něhož odborníci ocenili nejen finanční investici, ale i neskutečný zápal pro věc. Předpokládá se, že zámeček bude sloužit kulturním účelům.

close info NPÚ zoom_in Zámeček Terezínov v Albeři, stav v roce 2023

Kategorie Restaurování památky

Další cenu si zasloužilo restaurování starého hřbitova v Kamenickém Šenově, jehož 51 náhrobků z 18. až počátku 20. století bylo v havarijním stavu. Hřbitov se nachází na severní straně kostela Narození sv. Jana Křtitele, restaurování uměleckořemeslných a sochařských děl probíhalo postupně od roku 2007. Za bohulibým projektem stojí občanské sdružení Sonow a restaurátorka Eva Míčková.

Kategorie Obnova památky a Cena veřejnosti

Rovněž staré jízdárně ve Světcích z 19. století na Tachovsku hrozilo zbourání. Začala se však postupně zachraňovat a po 23leté rekonstrukci se na jaře 2024 otevřela veřejnosti. Budova postavená v letech 1857 až 1862 v novorománském a novorenesančním slohu je 60 metrů dlouhá a 26 metrů vysoká, jde o druhou největší stavbu svého druhu v Evropě. Zajímavá je i svým uspořádáním, vše pro koně a návštěvníky se vešlo pod jednu střechu.

A výjimečné je i to, že rekonstrukce jízdárny získala dvě ocenění, jak odborníků, tak veřejnosti.

close info NPÚ zoom_in Rekonstrukce staré jízdárny ve Světcích získala dvě ocenění, jak odborníků, tak veřejnosti

Kategorie Prezentace a popularizace

Ani technické památky nestojí na okraji zájmu, jak dokládá další cena pro Prezentaci objektů jámy Julie v areálu Dolu Jana Šverma v Lamperticích. Prakticky jde o celou řadu technických památek z přelomu 19. a 20. století souvisejících s těžbou černého uhlí, včetně těžní věže, strojovny a mnoha dalších. Prošly obnovou a inovací, díky nimž si každý zájemce může zkusit, jak se těžilo tzv. černé zlato.

Kategorie Příkladná správa památky

Cenu si odnesla bývalá kastelánka Eva Kolářová, která se celý život starala o dva zámky. Nejprve pracovala na zámku Hradec nad Moravicí, poté strávila 33 let na Raduni na Opavsku. Zámek Raduň můžete navštívit i teď v prosinci, kdy probíhají adventní a vánoční prohlídky, a to každý víkend a dále od 27. do 30. 12. 2024.

Kategorie Osobnost památkové péče

Do památkářské "síně slávy" letos vstoupil doc. PhDr. Josef Štulc, přední teoretik a metodik památkové péče známý nejen u nás, ale i za hranicemi. Také i díky němu se naše památky a unikátní oblasti dostaly na Seznam světového dědictví UNESCO.

Kategorie Cena generální ředitelky NPÚ

Závěrečné ocenění nerozlišuje kategorie. Letos ho obdrželo město Žatec za zrekonstruovaný kapucínský klášter. Historie stavby vypraví známý příběh. Objekt nejprve dobře sloužil svému účelu, v tomto případě od 2. poloviny 17. století až do roku 1950.

Následně tu fungovala mateřská škola, pak domov důchodců, od 80. let 20. století začal chátrat. Klášterní areál se opravoval řadu let a bude zpřístupněný veřejnosti (mimo jiné se zde plánuje robotické centrum a vytvoření zázemí pro místní spolky).