Hudební producent Benny Blanco, známý svou spoluprací s hvězdami jako Ed Sheeran nebo Justin Bieber, se rozhodl snížit cenu svého luxusního bytu v newyorské čtvrti Chelsea. Tento prostorný loft o rozloze 200 metrů čtverečních byl původně nabídnut za 3,99 milionu dolarů, ale po třech měsících bez zájemce cenu snížil o 250 000 dolarů, nyní tedy stojí 3,75 milionu dolarů.

Blanco zakoupil tento byt v roce 2011 za 3,445 milionu dolarů a následně investoval do jeho kompletní renovace. Výsledkem je moderní a elegantní interiér, který zahrnuje tři ložnice a tři koupelny, vysoké stropy, velká okna a stylovou kuchyň vybavenou špičkovými nerezovými spotřebiči.

Zdroj: Youtube

V bytu si každý najde to své

Hlavní ložnice je přístupná přes 9stopé dubové dveře a nabízí prostorný šatník a unikátní koupelnu v odstínech černé a ořechové. Druhá ložnice má vlastní mramorovou koupelnu a vestavěné úložné prostory, zatímco třetí místnost je využívána jako kancelář s vestavěnými knihovnami a sklopnou postelí pro hosty.

Byt Bennyho Blanca se nachází v historické budově

Byt se nachází v historické budově Chelsea Mercantile na Sedmé avenue, která byla postavena v roce 1908 a původně sloužila jako sídlo společnosti National Cloak and Suit Company. Dnes je budova přeměněna na luxusní bytový komplex, který nabízí svým obyvatelům řadu výhod včetně 24hodinového vrátného, ​​posilovny, střešní terasy o rozloze 930 čtverečních metrů, dětského koutku, služby obsluhy a konferenční místnosti.

Snížení ceny bytu je pro Blanca sice ztrátou, ale stále doufá, že přiláká potenciální zájemce, kteří ocení nejenom samotný byt, ale i jeho výhodnou polohu v Chelsea, jedné z nejoblíbenějších čtvrtí New Yorku, známé svou bohatou kulturní scénou, trendy restauracemi a slavnou High Line park.

Kdo je Benny Blanco?

Benny Blanco, jehož pravé jméno je Benjamin Joseph Levin, patří mezi nejúspěšnější hudební producenty současnosti. Během své kariéry spolupracoval s mnoha světovými hvězdami a je držitelem několika prestižních ocenění včetně pěti BMI Songwriter of the Year Awards a ceny iHeartRadio Producer of the Year z roku 2017.

Pokud tedy toužíte po luxusním bydlení v jedné z nejžádanějších lokalit New Yorku, tento byt by mohl být pro vás tou pravou volbou.