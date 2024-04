V tomto luxusním dvoupatrovém penthousu v letním britském středisku Falmouth v Cornwallu žilo hned několik celebrit. A v současnosti je na prodej – a to za 1,8 milionu liber. Přestože se myslelo, že byt patřil Robbiemu Williamsovi, spekulace byly vyvráceny. A jak byt vypadá?

V bytu, na který se můžete podívat níže, bydlely slavné osobnosti, jako jsou Vernon Kay, Tess Daly nebo Robbie Williams. Dům, v němž se byt nachází, poskytuje dechberoucí výhled na Falmouth Bay, Gyllyngvase Beach a Pendennis Headland Walk.

Jak to vypadá uvnitř tohoto kouzelného bytu?

Penthouse, který se rozprostírá přes dvě patra, má 4 ložnice a 3 koupelny. Nechybí ani obrovský balkon, odkud můžete sledovat východ a západ slunce – dokonale uvidíte obojí. Užít si můžete také výhled na moře.

Poté, co vejdete do bytu, se dostanete do společných prostor bytu. Vstupní hala současně slouží jako obývací pokoj, jídelna a kuchyň. Všechny ložnice se otevírají směrem k balkonu, takže je v nich spousta přirozeného denního světla. Užitečná je také velká rodinná koupelna, ale i dvě prostorné skříně. Po schodišti se dostanete k nádherné hlavní ložnici se sprchou, šatnou a soukromým balkonem.

Interiér bytu je jednoduchý a elegantní

Přestože je interiér zařízen velmi jednoduše a není v něm moc zbytečného, působí útulně. Výmalba většiny bytu je v kombinaci bílé a světle béžové barvy, nábytek v bílé barvě nebo ze dřeva spolu příjemně ladí. Kontrast zde tvoří občasné černé prvky – například v podobě konferenčního stolku v obývacím pokoji.

