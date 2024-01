Plzeňský Prazdroj dlouhodobě spolupracuje s minipivovary, které si zakládají na vysoké kvalitě piva a nadšení pro pivovarské řemeslo. Od roku 2015 s nimi v rámci svého programu Volba sládků uvařil již třináct piv nejrůznějších stylů. Čtrnácté je Cryonaut.

Na letošní leden si Plzeňský Prazdroj připravil čtrnácté pivo, tentokrát ve spolupráci s minipivovarem Sibeeria. Výsledkem spolupráce je světlá, spodně kvašená Cold IPA s názvem Cryonaut o stupňovitosti 12,3 a objemu alkoholu 5,5 %.

Spolupráce sládků

Vařilo se společně nejen v Prazdroji, ale i v pivovaru Sibeeria v pražských Vysočanech. Sládci obou pivovarů dohlíželi na to, aby nabídli milovníkům piva jedinečný zážitek.

close info Plzeňský Prazdroj zoom_in Plzeňský Prazdroj a Sibeeria vytvořili pivo Cryonaut

Cryonauta veřejnosti představili zástupci obou pivovarů společně s prvním značkovým pivním barem Sibeeria v centru Prahy, který dostal název Sibeeria Tap Room. Lednový speciál si pivní fanoušci mohou vychutnat ve více než 900 hospodách a restauracích po celé České republice a ve více než 200 podnicích na Slovensku. Konkrétní podniky lze snadno najít na webu volbasladku.cz a volbasladkov.sk.

Co říkají v Sibeerii?

Česká kooperace. Když vás osloví pivovar, který pro svět definoval plzeňské pivo, jestli spolu neuvaříte něco moderního, ostřejšího, nedá vám nezkusit, jak asi kvasí Cold IPA na otevřené spilce. Tak jsme do toho šli – pár pytlů rýžových vloček, co jsme nasypali do varny u nás, narostlo na několik palet, na chmel už to chce dodávku a tanky sahají výš, než vůbec dohlídneme. Kolik rozdílu v konečném pivu udělá velikost várky?

Každý z nás uvařil stejný recept s vlastním plzeňským sladem a ležáckými kvasnicemi, ale hlavně stejnou kombinací amerických a novozélandských chmelů pro pořádné citrusově-tropické aroma usazené v mimořádně světlém, velmi suchém a slušně hořkém, pitelném pivu.

