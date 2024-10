Naše hlavní město se už podvanácté ukáže v jiném světle díky Signal Festivalu. Přijďte se podívat na 22 unikátních světlem rozzářených instalací a letos vůbec poprvé i na Pražském hradu. Právě tady startuje Signal Festival už 10. 10.

Jedno město, 2 speciální trasy a 22 výjimečných audiovizuálních instalací, v nichž se spojuje krása světla v pohybu a hudba. Vítejte v Praze, kterou od 10. do 13. října skutečně uvidíte v jiném světle. Kam se přesně vydat?

Signal Festival přináší dva unikátní videomappingy, jeden uvidíte na Arcibiskupském paláci:

Zdroj: VLM

Signal Festival přehledně

2 videomappingy: Také letos si užijete dva unikátní videomappingy - umělecké projekce na fasádách budov. A ne ledajakých. Festival světla zahájí 10. 10. v 19 hodin videomapping Eternal Recurrence od Filipa Hodase na Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí. Druhý videomapping nazvaný The Rhythm of the Ocean od španělsko-dánské dvojice Desilence změní váš pohled na fasádu Městské knihovny na Mariánském náměstí. Oba videomappingy se opakují každých 15 minut.



close info Signal Festival, Dušan Vondra zoom_in Centrum architektury a městského plánování

2 trasy: Když půjdete na 1. videomapping, na Hradčanech už zůstaňte. První trasa provede návštěvníky právě Hradčany, měří 2 km a měli byste objevit 7 instalací, mimo jiné i v Jízdárně Pražského hradu, ve Šternberském nebo Schwarzenberském paláci. Druhá trasa povede z centra přes Staré Město do Nového Města, měří asi 3,5 km a čeká vás 11 instalací. Začněte na Staroměstském náměstí a pokračujte plynule směr Karlovo náměstí (nebo opačně).

Něco navíc: Další zajímavosti vás ještě čekají v Karlíně v podobě tzv. Signal AR. Jde o zážitek v rozšířené realitě, k němuž potřebujete mobilní aplikaci, abyste si instalace prohlédli přes telefon nebo tablet.

Zadarmo i za peníze: Většina unikátních instalací je k vidění zdarma. Ale některé patří do Galerijní zóny a kdo je chce vidět, musí si koupit vstupenku. Vyplatí se už proto, že se dostanete na skutečně výjimečná místa a současně tím podpoříte existenci světelného festivalu.

Od kdy do kdy: Festival začíná 10. a končí 13. října, vždy od 19 do 24 hodin.

close info Signal Festival zoom_in Staroměstské náměstí

Další informace: Letošní festival se rozšiřuje o tzv. kreativní fórum, tedy o přednášky, workshopy a jiné zajímavosti z oblasti umění, vědy a technologií. Také můžete navštívit výstavu The Red Pill v Trafo Gallery (Holešovická tržnice, hala č. 14). Více o doprovodných akcích najdete zde.

S aplikací i s mapou: Než vyrazíte, inspirujte se na webových stránkách. Můžete, ale nemusíte vidět všechno. Festivalovou mapu si lze stáhnout do mobilu, dále ji najdete u každé instalace, případně pomůže tištěný průvodce (k dostání u placených instalací nebo v rámci tras u festivalových průvodců).

To nejlepší na konec: Z místa na místo se nejlépe dostanete po svých, pěšky, minimálně to platí pro 1. trasu. Tu druhou si možná zkrátíte pomocí metra. A totéž platí i pro přesun mezi oběma hlavními trasami.