Léto je ideální čas na aktivity, na něž není během roku tolik času – jako třeba společné hraní deskových nebo karetních her. Máme pro vás 10 tipů, které budou bavit celou rodinu.

Čelovka

Čelovka - česká rodinná hra, www.dvatatove.cz

Čelovka je česká společenská hra, kterou mohou hrát děti od 3 let, bavit bude ale i vás. Uvnitř balení se ukrývají 4 speciální čelenky, do nichž se zasouvají hrací karty. Každý hráč hádá, jakou kartu má ukrytou v čelence – způsob nápovědy určuje hrací kostka, kterou si můžete pomocí 14 různých nálepek přizpůsobit podle sebe.

Součástí hry jsou ilustrované karty s obrázky zvířat, samostatně lze dokoupit doplňkovou sadu pro dospělé s názvem Šílené devadesátky. Další sady doplňkových karet budou postupně následovat.

Bambilion dětských her

Soubor her Bambilion, www.dummybear.cz

Chytrá krabička Bambilion české výroby ukrývá 32 komponentů, s nimiž lze hrát desítky různých her – kdykoliv a kdekoliv. Součástí je kromě hracích kartiček, figurek a kostek také 20 karet s krátkými a stručnými návody, díky nimž děti snadno a rychle zabavíte na cestách, na chalupě i na dece u vody. Velkou výhodou jsou rozměry – krabička nezabere téměř žádné místo, takže se vám pohodlně vejde do kufru, batohu, kabelky i tašky.

Na křídlech

Hra Na křídlech, www.agatinsvet.cz

Milovníci přírody budou nadšení z originální hry s názvem Na křídlech, díky níž se mohou stát pozorovateli, badateli a sběrateli. Cílem je přilákat do voliéry ty nejkrásnější ptáky, dobře se o ně starat a následně získat vzácná vajíčka, která se promění ve vítězné body. V balení najdete hrací desky, model ptačí budky, 170 karet s různými druhy ptáků, vajíčka, karty s doplňkovými úkoly a další příslušenství pro různé varianty hry.

6 bere!

Karetní hra 6 bere!, www.bambule.cz

Svižná hra s názvem 6 bere! obsahuje 104 očíslovaných karet, které hráči postupně umisťují do číselných řad podle uvedené hodnoty. Cílem je nasbírat co nejmenší počet karet a trestných bodů v podobě obrázků krav. Hrát může současně až 10 hráčů, doporučený minimální věk je 8 let, ale zvládnou to i mladší počtáři.

Houbařův ráj

Hra Houbařův ráj, www.4kids.cz

Nerostou? Vyrazte společně na houby v zábavné hře, během níž budete sbírat po lese úlovky všeho druhu. Správným rozmístěním barevných košíků na hrací desku postupně hráči získávají hřiby, bedly, lišky a smrže a pomocí speciálních bodovacích karet si v závěru hry každý spočítá výsledné skóre.

Dixit

Hra Dixit, www.agatinsvet.cz

Jedinečná společenská hra Dixit vás zabaví na letní dovolené i během dlouhých zimních večerů, zapojíte při ní fantazii, kreativitu i komunikační dovednosti. Balení obsahuje sadu originálně ilustrovaných karet, v nichž lze objevit nejrůznější příběhy, asociace a detaily. Smyslem hry je co nejdůmyslněji popsat vybranou kartu tak, aby ji ostatní hráči uhádli.

Ne ale tak jednoduše, aby ji uhádli všichni, a zároveň ne příliš složitě, aby ji neuhádl nikdo. Vyhraje ten, kdo nasbírá nejvíce bodů a doputuje s figurkou na konec hracího pole. Hra je vhodná pro děti zhruba od 8 let, k dispozici je celá řada doplňkových sad s různými druhy ilustrací.

Activity junior

Hra Activity junior, www.bambule.cz

Verze hry Activity určená pro děti spolehlivě zabaví i dospělé. Princip spočívá v hádání různých pojmů pomocí pantomimy, kreslení a slovního popisu – časový limit určují přesýpací hodiny. Vyhrává tým, jež se díky nasbíraným bodům dostane jako první na cílové políčko.

Batamo - válka písmen

Hra Batamo - válka písmen, www.agatinsvet.cz

Děti školou povinné si mohou zábavným způsobem procvičit slovní zásobu ve hře Batamo. Jejich úkolem je co nejrychleji si vybavit slovo, které začíná písmenem uvedeným na kartě a současně souvisí s otočeným obrázkem.

Z pohádky do pohádky

Desková hra Z pohádky do pohádky, www.bambule.cz

Klasickou deskovou hru, kterou si možná pamatujete ze svého dětství, můžete hrát s celou rodinou i dnes. Vydejte se spolu s pohádkovými postavami za zlatým pokladem na Zlatém vrchu a překonejte cestou všechny nástrahy a překážky.

Soubor her 100 v 1

Soubor her 100 v 1, www.4kids.cz

Chcete mít jistotu, že vás ani děti hraní jen tak neomrzí? Pořiďte si soubor her 100 v 1, z něhož můžete vybírat podle aktuální nálady i časových možností. Součástí balení jsou klasické i šachové figurky, kameny na dámu a backgammon, nechybí hrací kostky, mariášové karty, pexeso, 10 hracích plánů a další příslušenství.