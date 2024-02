Jak bleskově omládnout? Zkuste přerušovaný půst, radí výživová poradkyně celebrit

close info Nok Lek Travel Lifestyle

Marcela Škardová 16. 2. 2024 0:40 clock 4 minuty gallery video

Neznáme nikoho, kdo by nechtěl vypadat mladší. Co pro to musíte udělat? Co je zásadní? Každý den se hýbejte a správně si poskládejte jídelníček. Lepší rada, která vede k dlouhověkosti v dobré kondici, neexistuje. Ale proč se vyplatí z mnoha stravovacích režimů zvolit právě přerušovaný půst?

tag Celebrita Imunita Nemoc Půst Spánek Střevo Zánět

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít