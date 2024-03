Andílek Victoria´s Secret pronajímá svůj byt. Neuhodnete, kolik za něj chce

Nikola Zatloukalová 9. 3. 2024 8:00 clock 2 minuty gallery video

Supermodelka Irina Shayk nabízí k pronájmu svůj exkluzivní byt ve West Village v New Yorku. A to za 30 000 dolarů měsíčně. Podívejte se do nitra tohoto luxusního domova, který nabízí nejen jedinečné vybavení, ale i výhled na řeku Hudson.

