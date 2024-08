Téměř polovina Čechů se v parných dnech nejčastěji koupe ve veřejných bazénech a koupalištích. A téměř pětina Čechů se ani v největších vedrech koupat nechodí. Podívejte se na přesná čísla a na tipy, kde se vykoupat.

Koupání pomáhá v parných dnech přežít často úmorná vedra. Kam Češi nejraději za ochlazujícím koupáním vyrážejí? Právě na to odpověděly výsledky průzkumu, který realizovala společnost Anytime společně s agenturou STEM/MARK. Podle něj míří 45 % respondentů do veřejného bazénu či koupaliště, 31 % do písáku nebo jezera a celých 21 % pak využívá vlastního bazénu.

Oblíbená místa koupání v ČR podle průzkumu - (ilustrační foto: Biotop Jince)

„Na otázku Pokud se rádi v teplých dnech koupete, kam nejčastěji chodíte či jezdíte? odpovídalo celkem 1003 respondentů, kteří mohli uvést jako odpověď více možností. Nejvíce z nich se pak v horkých dnech nejčastěji chodí koupat do veřejného bazénu“ říká Milan Beutl, ředitel společnosti Anytime.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu si můžete prohlédnout v grafu. Zaujalo nás, že 21 % respondentů využívá vlastní bazén a 19 % se koupe nejčastěji v přehradě. Dalších 18 % chodí do rybníka a do řeky se chodí zchladit celých 13 % Čechů. 17 % respondentů odpovědělo, že se ani v parných dnech nekoupou.

Oblíbená místa koupání v ČR podle průzkumu - graf

Pár tipů na koupání v ČR jsme vám už dříve prozradili. Řada milovníků pobytu u vody by jistě uvítala podobně čistou vodu, jakou mají naši jižní sousedé v Rakousku, které se podle posledního mezinárodního průzkumu může pochlubit tím, že 96,9 procenta z 260 testovaných vnitrozemských lokalit bylo hodnoceno jako vynikající.

Česká republika a Slovensko se v žebříčku kvality vnitrozemských vod v rámci 27 zemí umístily na 13., respektive 17. příčce. V Česku byla posuzována kvalita 153 vodních ploch, na Slovensku 32.

Srovnání kvality vody

Dobrou zprávou jistě je, že kvalita vody ke koupání je v České republice pravidelně monitorována a moderní technologie dokáží odhalit i nízkou míru znečištění. Přehled míst v ČR, kde si můžete najít skvělé koupání ve vašem okolí, najdete na adrese https://www.koupacivody.cz/.

Grafické informace a znázornění kvality vody na webu koupacivody.cz

Můžete vyhledávat podle adresy i výběrem na mapě. K rychlému přehledu vám poslouží barevné piktogramy, po rozkliknutí místa zjistíte přesné údaje i s daty a hodnotami posledních měření.